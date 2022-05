Skupina R + Members Club (a tribute to Rammstein) z Liberce je jedním z nejlepších tribute bandů německé legendy Rammstein v Evropě a do teplického klubu Hjvezda zavítá vůbec poprvé. Kapela úspěšně působí na české i evropské scéně už 20 let. Můžete se těšit na show plnou efektů a pyrotechniky. Druhým hostem večera bude skupina Schlak z Bystřan. „Koncert byl už třikrát ze známých důvodů přeložený a o to víc se na něj těšíme,“ říká Martin Máca Uhrik z Hvejzdy. Start koncertu je v sobotu 30. dubna ve 20 hodin. Lístek přijde na 250 korun.

Galerii Zahradní dům vládnou grafiky a akvarely M. M. Šechtlové

KDY: Do 21. května

KDE: Galerie Zahradní dům v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma



V Galerii Zahradní dům v Teplicích můžete až do 21. května navštívit výstavu M. M. Šechtlové Grafika/Akvarel/ Malba. Malířka, grafička a ilustrátorka Šechtlová se zabývá volnou grafikou, malbou, tvorbou ex libris a knižní ilustrací. Je držitelkou čestného uznání v Concorso exlibris Lago Maggiore. Marie M. Šechtlová prezentovala svou tvorbu na více než stovce individuálních a kolektivních výstav v České republice a zahraničí. Galerie má otevřeno úterý až neděle od 11 do 17 hodin. Vstup je volný.

Autorka podepíše svoji knihu v prostorách teplického divadla

KDY: Sobota 30. dubna od 18 hodin

KDE: Kavárna Krušnohorského divadla

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu 30. dubna se bude konat autogramiáda knihy teplické autorky Andrey Pekárnové. Od 18 hodin v kavárně teplického divadla. Kniha vypráví nevšední životní příběhy. Autorka ji nazvala Na cestě aneb (ne)fádní život věčné optimistky. Příběhy v knize popisuje zážitky prostřednictvím hlavní hrdinky Agáty, která se nachází uprostřed své životní cesty. „Životní cesta je plná zvratů, překvapení a osudových setkání. Když něco skončilo, vždy byla hrdinka zvědavá, co se ještě stane, když ustála další a další trable. A že jich nebylo málo,“ naznačuje Andrea Pekárnová, co zaznamenala na stránkách své prvotiny. Peníze na vydání knihy sehnala prostřednictvím veřejné sbírky od budoucích majitelů jednotlivých výtisků.

První máj na Doubravce nabídne zábavu pro děti i dospělé

KDY: Neděle 1. května od 12.00

KDE: Hrad Doubravka v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma





Po několikaleté odmlce, způsobené koronavirovou epidemií, se svého dalšího pokračování dočká tradiční prvomájová akce konaná na hradě Doubravka. První květnový den tak na dominantě Teplicka opět nabídne pestrý program pro děti i dospělé. Děti se v čase od 12 do 15 hodin mohou těšit na desítku soutěžních disciplín, po jejichž úspěšném absolvování je čeká tradiční odměna ve formě buřtu, který si vlastnoručně připraví na ohništi. „Dorazit mohou kdykoliv po dvanácté a k účasti se stačí zaregistrovat v úvodním stánku u hradní brány,“ řekl Jiří Richter ze střediska Doubravka. Akce v úvodu května je pevně spojená s běžeckým závodem na Doubravku, pořádaným sportovním oddílem Spona. Vytrvalostní běh na dominantu Teplic, dlouhý 4 200 metrů, startuje od pravřídla u lázeňského domu Beethoven v 13:00 hodin.

Modlany budou pálit č arodějnice

KDY: Sobota 30. dubna od 16.30 hodin

KDE: Areál SK Baník Modlany

ZA KOLIK: Zdarma

V areálu SK Baník Modlany proběhne v sobotu pálení čarodějnic. Start akce je v 16.30 hodin a děti se mohou těšit na tancování, písničky, létání na koštěti a vaření lektvaru. Od 18 hodin bude posezení u ohně pro dospěláky s kapelou. Vstup je zdarma.

Prvomájová jízda ve Fojtovicích

KDY: Neděle 1. května od 10 hodin

KDE: Fojtovice

ZA KOLIK: Zdarma



Spolek za obnovu Fojtovic pořádá pálení čarodějnic, které se koná 30. dubna od 14 hodin a na Prvomájovou jízdu. Ta proběhne 1. května od 10 hodin. V akci bude zemědělská technika let minulých.

Duchcov bude stavět májku

KDY: Sobota 30. dubna od 16 hodin

KDE: Náměstí Republiky Duchcov

Náměstí Republiky ožije v sobotu divadlem a hudbou. Start akce je ve 14 hodin, kdy vystoupí Divadlo M. Těšit se můžete na Krušnohorskou dudáckou muziku, pouličního kejklíře a ukázky techniky místních hasičů.

Ohníč bude pálit čarodějnice u fotbalového hřiště

KDY: Sobota 30. dubna od 17 hodin

KDE: U fotbalového hřiště v Ohníči

ZA KOLIK: Zdarma

Pálení čarodějnic se blíží, letos proběhne ze soboty na neděli. Rejdění u ohně si můžete užít i v Ohníči. Slet čarodějnic a čarodějů tam odstartuje v sobotu v 17 hodin na náměstí Míru, rejdění se uskuteční u ohně vedle fotbalového hřiště v Ohníči.

KDY: Sobota 30. dubna od 17 hodin

KDE: Sportovní areál v Dubí Rudolfka

ZA KOLIK: Zdarma

V Dubí se čarodějnice sejdou na Rudolfce

Pálení čarodějnic v Dubí se uskuteční v sobotu od 17 hodin ve sportovním areálu na Rudolfce. Děti se mohou těšit na soutěže a opékání buřtů. V 18.30 vystoupí kapela Poutníci a ve 20 hodin pak zahraje skupina Šestý smysl. Vstup je volný.