Hasičské muzeu v Krupce

KDY: Denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 25-40 korun

Hasičské muzeum, v Krupce, Husitská 93, a Infocentrum Hornické krajiny Krupka, Husitská 722, budou od 23. do 26. prosince včetně uzavřené. Od 27. 12. do 31. 12. budou oba objekty pro veřejnost otevřené dle běžné otevírací doby, na Nový rok bude zavřeno. Od 2. ledna opět běžný každodenní provoz. Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin. Vstupné stojí: osoba od 15 let 40 korun, děti 25 korun

Doubravka v zimním oparu láká k předvánočnímu výšlapu

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud chcete načerpat čerstvý vzduch při všem tom vánočním shonu, můžete si vyšlápnout na Doubravku. Sice v tomto zimním počasí nyní nebude nejspíše vidět z vrcholu do širokého okolí, Teplice nejspíše uvidíte zahalené do oparu, ale i tak stojí výšlap po příjezdové silnici za to. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka. Vrchol je ve výšce 392 metrů nad mořem.

Audite Silente

KDY: Neděle 22. prosince, od 16 hodin

KDE: Kostel sv. J. Křtitele

ZA KOLIK: 120 korun



Téměř třicetičlenný smíšený pěvecký sbor patří k nejlepším v Ústeckém kraje. Společně v něm zpívají jak "laici", tak profesionální hudebníci - hráči v orchestrech, či hudební pedagogové. Repertoár koncertu zahrnuje široké spektrum skladeb z oblasti tzv. "vážné" hudby, přes lidové písně a koledy až po populární či filmovou hudbu. Sbormistryně: Vlasta Holíková.