KDY: Denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 25-40 korun

Od 27. 12. do 31. 12. budou oba objekty pro veřejnost otevřené dle běžné otevírací doby, na Nový rok bude zavřeno. Od 2. ledna opět běžný každodenní provoz. Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin. Vstupné stojí: osoba od 15 let 40 korun, děti 25 korun