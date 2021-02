KDY: Celý týden denně

KDE: Moldava

ZA KOLIK: Dle ceníku ČD

Tento týden mají jarní prázdniny žáci a studenti na Mostecku, takže se lze dostat vlakem na Moldavu každý den. Na Teplicku budou „jarky“ od 8. do 14. března. To též pojede vlak na Moldavu v Krušných horách denně. Pravidelná železniční doprava do hor skončila už před téměř deseti lety. Odjezd vlaku do hor z teplického hlavního nádraží je například 8.40, 9.05, 13.05, 13.33, 15.20.