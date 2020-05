KDY: denně kromě pondělí

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 25-50 korun

Botanka je otevřena denně kromě pondělí, a to v červnu a srpnu od 9 do 19 hodin. Vstupné stojí od 25 do 50 korun. Novinkou letošní sezony je nový odbavovací systém. „Každý návštěvník při vstupu obdrží designovou vstupenku, kterou si může nechat třeba na památku,“ řekl ředitel areálu Petr Šíla.