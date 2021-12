Operní pěvkyně Andrea Kalivodová zazpívá v modlanském kostele sv. Apolináře. Start čtvrtého adventního koncertu je v 16 hodin. Lístek přijde na 100 korun a výtěžek ze vstupného půjde na podporu klientů domova důchodců v Bystřanech.

Strom vytvořený z muzejních chovů motýlů můžete vidět ve foyer teplického zámku

KDY: Denně

KDE: Foyer teplického zámku

ZA KOLIK: Zdarma

Exponátem měsíce prosinec teplického muzea jsou cizokrajné, ale i středoevropské druhy motýlů, které lze v našich podmínkách chovat. Hlavním předpokladem je přítomnost živné rostliny v okolí. V tomto případě jsou to hlavně druhy stromů a keřů, jako např: ptačí zob (Ligustrum vulgare), bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus), ořešák královský (Juglans regia), borovice (Pinus spp.), moruše (Morus spp.), nebo různé duby (Quercus spp.). Chované druhy motýlů jsou hlavně z čeledí martináčovití (Saturniidae), bourcovití (Bombycidae) a lišajovití (Sphingidae). Martináči jsou velké druhy nočních motýlů, pro které jsou charakteristické oka na křídlech. Mají zakrnělé trávicí ústrojí a nepřijímají potravu. Jejich hlavním životním cílem je spáření a nakladení vajíček. Nalezení partnerky samečkům usnadňují hřebenitá tykadla, kterými dokáží zachytit pach samičky na vzdálenost několika kilometrů. Housenky vytváří velké kokony pomocí vlákna, které se používalo k výrobě nepravého hedvábí. Z této čeledi jsou zde vystaveny i druhy žijící i v České republice. Mezi ně patří také největší druh motýla střední Evropy martináč hrušňový (Saturnia pyri). Strom vytvořený z muzejních chovů motýlů můžete vidět ve foyer teplického zámku zcela zdarma.

Spider-Man odhalí v teplickém multikině svoji identitu

KDY: Čtvrtek a pátek 13 až 21.00 každou celou hodinu

KDE: Multikino Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man. Americké sci-fi Spider-Man: Bez domova můžete vidět v teplickém multikině třeba ve čtvrtek a v pátek od 13 do 21 každou celou hodinu. Další časy promítání najdete ZDE Lístek stojí 179 korun.

Gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi vystoupí v Bílině

KDY: Neděle 19. prosince od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla v Bílině

ZA KOLIK: 70 korun



Tuto neděli 19. prosince od 16 hodin proběhne v bílinském kostele sv. Petra a Pavla adventní koncert přední české gospelové zpěvačky Leony Gyöngyösi. „Přijďte načerpat vánoční atmosféru a zaposlouchat se do kouzelných gospelů,“ lákají organizátoři akce. Lístek na koncert stojí 70 korun, výtěžek ze vstupného půjde na opravu varhan kostela svatého Petra a Pavla.

Půjdeme spolu do Betléma v Krušnohorském divadle

KDY: Neděle 19. prosince od 10:30 hodin

KDE: Krušnohorské divadlo Teplice

ZA KOLIK: 130 korun

Lidová hra ze Semilska se zpěvy. Příběh o narození Ježíška a co všechno se kolem toho událo. Tradičně bude pro příchozí připraveno vánoční pohoštění ve foyer, čaj, grog a vánoční cukroví, které pro svoje věrné diváky přichystali sami herci. Toto představení se těší veliké oblibě, neboť je prodchnuto vánoční poetikou a půvabem nejkrásnějších svátků v roce. Hru Půjdem spolu do Betléma v podání divadelní souboru DK Krupka můžete vidět tuto neděli od 10.30 hodin v Krušnohorském divadle Teplice. Lístek přijde na 130 korun.

U OC Olympia se bruslí denně

KDY: Denně od 8.30 do 21 hodin

KDE: U OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: 60 korun



Ice aréna u teplického OC Olympia funguje denně od 8.30 do 21 hodin, vstupné přijde na 60 korun. Děti do 5 let neplatí. K dispozici bude půjčovna bruslí a šatna.