KDY: Denně 9-11 a 13-16.00

KDE: Infocentrum Bílina

„Otevřeme pro veřejnost výdejní okénko. Prodej však bude možný pouze za dodržení nastavených vládních opatření, to znamená, že lidé budou k okénku moci přistupovat po jednom a dýchací cesty budou mít zakryté rouškou nebo respirátorem,“ upozornila vedoucí Informačního centra Bílina Lada Hubáčková. Výdejní okénko je otevřeno denně od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.