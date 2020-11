Teplice

V období Dušiček bude teplický Městský hřbitov otevřen v sobotu 31. října 2020 v době od 7 do 19 hodin a ve dnech 1. - 2. listopadu 2020 (neděle a pondělí) v době od 7 do 18 hodin.

Letní období 1. 4. - 31. 10. Pondělí - Neděle 8:00 - 19:00 Zimní období 1. 11. - 31. 3. Pondělí - Neděle 8:00 - 17:00

Novosedlice

V období kolem dne Památky zesnulých od 31. října do 2. listopadu bude otevírací doba prodloužena od 8.00 do 19:00.

Jinak v zimním období je hřbitov v Novosedlicích, který slouží občanům Dubí, Proboštova a Novosedlic, otevřený od 8 do 17 hodin.





Bílina

Městský hřbitov v Bílině je kolem Dušiček otevřený denně od 8 do 19 hodin.