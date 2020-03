- Číslo na krajskou hygienu +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Vypsaná fixa, koncert v teplickém klubu Knak, sobota 14. března, (Lístky zakoupené v předprodeji budou dál platné, náhradní termín oznámíme,“ informovala na svém facebookovém profilu kapela)

- divadelní představení P. R. S. A., kino Lípa Duchcov, 18. března (Již zakoupené lístky je možné vrátit a nechat proplatit v pokladně Kulturního centra Duchcov)

- digitální kino v Bílině, všechny akce připravované městskou knihovnou Bílina, taneční kurz latinských tanců pro ženy v Kulturním domě Fontána

- Regionálního muzea v Teplicích zavřeno do odvolání

- Petr Hapka a jeho potměšilí hosté, 20. března, DK Teplice - přeloženo na 29. září - Zakoupené vstupenky buď zůstávají v platnosti pro náhradní termín nebo je bude možné vracet, a to nejdříve v den původního termínu konání akce a následně po dobu jednoho měsíce v místě zakoupení vstupenky.

Společenské:

- Ledová show s Elsou, 15. 3. v DK Teplice (Vstupné se bude vracet vždy v den konkrétního představení, po dobu jednoho měsíce)

- Maškarní ples Krušnohorského divadla, 13. března, Krušnohorské divadlo (Vstupné se bude vracet vždy v den konkrétního představení, po dobu jednoho měsíce)

- Město Bílina rozhodlo: od pondělí 16.03. budou pro veřejnost uzavřeny obě provozovny infocentra, Kulturní centrum Bílina a všechny pobočky městské knihovny (využívat lze vypůjčování e-knih pře internet)

- Keltský telegraf na Bouřňáku

- Knihovna v Proboštově - od pondělí 16. března

- Botanická zahrada Teplice - od 13. března

- Městská knihovna Dubí a Informační centrum v "Modrodomě" - od pondělí 16. března

- Obecní knihovna v Háji u Duchcova - od 12. března

- Premiere Cinemas v OC Galerie - od 12. března

- Kino Květen Teplice - od 12. března





Sportovní:

- MaRS - maraton pro lidi s RD na ZŠ Buzulucká Teplice, konal se měl v sobotu 14. března. „Momentálně nevíme, zda bude vyhlášen náhradní termín,“ řekla za organizátory akce Andrea Mareschová.

- Veřejné bruslení do odvoláni, všechny turnaje, mistrovská utkani, amatérské turnaje, soutěže atd. nejen během víkendů, ruší 3 denní Pohybovou gramotnost pro ZŠ a SŠ - vše ve Sport Aréna Teplice

- plavecká hala, zimní stadion, zelená hala a tenisové kurty - vše v Bílině

- Wellness a fitness, Sport Aréna Na Stínadlech v Teplicích zavřeno do odvolání

POVOLENÉ AKCE

Lanovka na Komárku jede

V provozu bude o víkendu 14.-15. března lanovka na Komáří vížku. Jak potvrdil vedoucí Zdeněk Seifert, odjezdy jsou vždy po hodině v čase od 8.30 do 16.30 hodin. Dospělí za jednu cestu zaplatí 130 korun, 200 stojí cesta nahoru i zpět. Děti do 10 let platí 100 korun. Na duben provozovatelé vyhlásili odstávku. „Od 30. března do 30. dubna bude lanová dráha z důvodů pravidelné roční revize v týdnu mimo provoz. Veřejný provoz o sobotách, nedělích a ve státní svátek bude zachován,“ informoval Seifert.

Obora ve Mstišově funguje

Kdo má rád zvířata, může se zajet s dětmi podívat do Mstišova do tamní obory. Veřejně přístupná je každý den po celý rok. Krmení pro zvířátka je k dispozici za 20 korun u vstupu.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

- Všechny ZŠ, SŠ a vyšší odborné školy v okrese jsou uzavřeny

- Městký úřad Košťany je uzavřen, vymezené jsou pouze některé hodiny pro pokladnu

- Dubské MŠ Dubánek, Cibuláček, U Křemílka a Mstišov budou mimo provoz od pondělí 16. března

- MŠ Hrob - mimo provoz od pondělí 16. března

- MŠ Pastelka v Proboštově - uzavřena od pondělí 16. března

- Obecní úřad Proboštov - uzavřen od pondělí 16. března

- Obecní úřad Zabrušany pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny, tzn. PONDĚLÍ a STŘEDA, a to v časech 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00. Platí od 16. března do odovolání





OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.



DOPRAVA





Linky DÚK

Provoz autobusových spojů linek DÚK bude upraven tak, že od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz. To znamená, že spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech negativními značkami 42 až 46 do odvolání POJEDOU. Naopak spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání NEPOJEDOU. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho 9 linek DÚK nebude v provozu vůbec (jen školní provoz).

JAK DODRŽOVAT HYGIENU