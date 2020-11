DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Koronavirus infolinka KHS Ústeckého kraje

+420 704 829 502

Po - Pá: 7:00 - 17:00

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici.

Zrušené/přeložené akce



- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Veselé Velikonoce, DK Teplice, přeloženo z 4. 6. na 21. 2. 2021

Ladislav Špaček, DK Teplice, přeloženo z 2. 11. na 31.3. 2021

Duo Jamaha, DK Teplice, přeloženo z 13. 5. na 23. 3. 2021

Caveman, DK Teplice, přeloženo z 10. 6. na 2.12. 2020

Dva nahatý chlapi, DK Teplice, přeloženo z 29. 9. na 13. 5. 2021

Halloweenská cesta bílinským pohádkovým lesem, 29. října, zrušeno

Přednáška o Korsice, Osek, 30. října, odloženo

Regabilitační cvičení, Osek, úterý a čtvrtek, odloženo

Výběr z Besídek - Divadlo Sklep, KC Duchcov, 26. října, zrušeno

Lampiónový průvod - KC Duchcov, 28. října, zrušen

Stanislav Motl, MKZ Dubí, přeloženo z 4. listopadu na jaro 2021



Zrušené sportovní a zábavní akce

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Botanická zahrada Teplice - zavřeno

Sport Aréna Teplice - zavřeno

Štola Starý Martin v Krupce - uzavřeno

Hasičské muzeum v Krupce - uzavřeno

Infocentrum Krupka - uzavřeno

Aquacentrum Teplice - uzavřeno

Krušnohorské divadlo Teplice - uzavřeno

Městské divadlo Bílina - uzavřeno

Premiere cinemas Teplice - uzavřeno

Kino Květen Teplice - uzavčeno

Kino Lípa Duchcov - uzavřeno

Bioopark Gymnázia Teplice - zavřeno

Dům porceláno s modrou krví v Dubí - zavřeno|

Planetárium a hvězdárna Teplice - zavřeno





Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázany. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku je třeba jezero Barbora u Oldřichova, Zámecká zahrada v Teplicích či výšlap na Milešovku. Tipy kam vyrazi najdete zde

Úřady

Městský úřad Krupka - pondělí a středa 8-10 a 14-17 hodin

Magistrát města Teplice - pondělí 9-12.00 a 14.00-16.00 a středa 12.00 - 17.00

Městský úřad Dubí - pondělí 10.00 - 11.30 a 13.30 - 17.00 a středa 10.00 - 11.30 a 13.30 - 17.00

Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

Jak funguje OC Galerie Teplice zde

Jak funguje NC Fontána Teplice zde

Jak funguje OC Olympia Teplice zde

Odběrová místa na covid 19

Nemocnice Teplice, Duchcovská 962

Kdy? Úterý, středa, čtvrtek od 8 do 12 hodin

Za kolik? 1 756 Kč samoplátce, nebo vyšetření na žádanku

Jaká je čekací doba na vyšetření? Do dvou dnů.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně

AeskuLab k.s., Teplice, Duchcovská 53

Kdy? Pondělí a pátek od 12 do 14 hodin

Za kolik? pouze samoplátce 1 756 Kč, včetně mezinárodního certifikátu (pouze hotově)

Jaká je čekací doba na vyšetření? Dle rezervačního systému, nejčastěji však hned v nejbližší pracovní době.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně