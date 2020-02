Ukousnout jitrničku, pěkně polít tlačenku octem a sladká koláčová tečka na závěr. Masopustní období rozvibrovává chuťové buňky. Hodovat zamíří lidé do Proboštova či Bžan.

PROBOŠTOV

Proboštovský masopust

Kdy: sobota 8. února, od 10 hodin

Kde: náměstí Svobody

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již počtvrté se bude v Proboštově v rámci obnovené tradice slavit Masopust. Letošní oslavy připadají na sobotu 8. února a start je v 10.00 hodin na Náměstí Svobody před budou Besedy. „Zatím každý ročník Proboštovského Masopustu proběhl trochu s jiným scénářem a stejně tak tomu bude letos. Poprvé se účastníci i návštěvníci mohou těšit na pravou českou zabíjačku doplněnou o workshop řeznických dovedností. Vlastně to letos bude hlavně o mlsání,“ přibližuje místostarosta Roman Nešetřil. K dostání budou zabíjačkové pochoutky včetně polévky, guláše a ovaru z polní kuchyně. K tomu se samozřejmě bude točit pivo včetně Masopustního speciálu a podávat další teplé a studené nápoje. Kdo by dostal chuť na sladké, může ochutnat Dubský perník a zároveň si i vyzkoušet techniku zdobení perníčků či si osladit život medem od místního včelaře. „Pro děti jsme připravili dílničku na výrobu masek, dospělým zahraje country kapela Péráci z Ústí nad Labem,“ doplňuje Nešetřil. Chybět nebude tradiční soutěž o nejlepší masopustní koláč. Hospodyňky, případně hospodáři mohou své sladké, ale i slané pochoutky nosit k Besedě od 12 do 14 hodin, poté proběhnou veřejné ochutnávky a vyhlášení soutěže. Odměny se dočkají i nejlepší dětské a dospělé kostýmy. V 16.00 vyrazí masopustní průvod, který poprvé povede nový maskot obce Probošt Antonín na pouť obcí. Od 19.00 pak zakončí program Maškarní bál na sále Sokolovny, který pořádají tenisté z Proboštova.