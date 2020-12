Kosti neandrtálského dítěte ukrývaly vzkaz, mohou objasnit velkou záhadu

Nevíme, zda to byl chlapec, nebo dívka. Dítě, jehož 41 tisíc let staré kosti se našly na slavném archeologickém nalezišti La Ferrassie v jihozápadní Francii, se nedožilo více než dvou let. Jeho ostatky získaly označení La Ferrassie 8, protože jde o části kostry již osmého nendertálce, který zde byl nalezen. Vědci věří, že tento objev pomůže rozluštit jednu letitou záhadu: jak neandertálci pohřbívali své mrtvé?

Slavné archeologické naleziště La Ferrassie v jihozápadní Francii, kde se našly kosti již několika neandertálců včetně tajemného dítěte | Foto: Claude Valette/Flickr/CC BY-ND 2.0