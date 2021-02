Podle něj pochází pivovar z doby krále Narmera. „Ten je známý sjednocením Egypta na počátku raně dynastické doby,“ oznámil Vazírí. Pozůstatky pivovaru našli vědci v pouštní pohřební lokalitě v Abydos asi 450 kilometrů jižně od hlavního egyptského města Káhiry v blízkosti Nilu a jednoho z dalších světově proslulých nalezišť Údolí králů.

Pivo na pohřební rituály

Podle jednoho z vědců Matthewa Adamse z newyorské metropolitní univerzity archeologové věří, že pivo používali při královských pohřebních rituálech pro nejstarší egyptské krále. „Předchozí vykopávky v této oblasti ukazují, že pivo používali během obětních obřadů,“ poznamenal Adams pro CNN.

Pivovar byl rozdělen na osm velkých sekcí pro výrobu piva. „Z nich každá obsahovala čtyřicet hliněných nádob používaných k ohřívání směsí obilí a vody,“ uvedl Vazírí. Podle Adamse pivovar mohl vyrábět přes dvaadvacet litrů piva najednou.

Egypt bez turistů

Abydos je díky svým rozsáhlým hřbitovům a chrámům z nejstarších dob starověkého Egypta známý památkami na počest Osirise, starověkého boha podsvětí a božstva odpovědného za souzení duší v posmrtném životě. Pohřebiště používaly královské rodiny v každém období rané egyptské historie, od pravěku až po dobu římskou.

Egypt oznámil desítky starověkých objevů v posledních několika letech v naději, že přiláká více turistů. Cestovní ruch se vzpamatovával z politických nepokojů po povstání v roce 2011, které svrhlo dlouholetého autokrata Husního Mubaraka. A do toho přišel koronavirus. Loni od března do července do Egypta nelétaly vůbec mezinárodní lety a stejně tak byly zavřeny archeologické areály a muzea. Počet turistů, kteří navštíví Egypt, poklesl z třinácti milionů v roce 2019 na tři a půl milionu v roce 2020, uvádí americká televize CNN.