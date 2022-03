PŘEHLEDNĚ: Jak najít nejbližší kryt, který zvuk sirény značí nebezpečí

Víte, co si máte vzít s sebou do krytu, jak sbalit evakuační zavazadlo, na co nezapomenout a co mít připravené nejlépe předem? Dokázali byste přežít pár dní ve volné přírodě jen s tím, co si nesete v batohu na zádech? Poznáte, co budete určitě potřebovat a co vás bude jen zbytečně zatěžovat?

Zkuste si, co vydržíte

Domažlický rodák Amar Ibrahim pořádá už léta kurzy přežití a života v přírodě a vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost a zabývá se osvětou o tomto tématu. Cílem a filozofií jeho firmy je poskytnout klientům především informace a hlavně praktické zkušenosti.

Zapomeňte na to, že by vám instruktoři suše vyprávěli, co a jak dělat, na kurzech si vše prožijete na vlastní kůži. A zřejmě se budete divit, že mnoho pro vás dnes nepostradatelných věcí vůbec nepotřebujete a naopak, jiné rozhodují o tom, zda přežijete a vše zvládnete.

Hladoví, vyčerpaní a v pasti. Rusko už dva týdny vězní stovky lidí v Černobylu

„V souvislosti s válkou na Ukrajině se zvýšil zájem o evakuační zavazadla a příruční lékárničky. O kurzy je velký zájem dlouhodobě,“ říká Amar Ibrahim.Jeho firma Outdoor Survival pořádá jak kurzy přežití ve městě, tak v přírodě, a to nejenom pro dospělé, ale i pro děti nebo celé rodiny. „Účastníky naučíme orientaci podle mapy, jak rozdělat oheň, postavení přístřešku, filtraci vody, nouzové signály, zdravovědu… To jsou takové základy,“ popisuje Amar Ibrahim.

Různá obtížnost

Kurzy, které pořádá, mají různé úrovně obtížnosti, na ty základní mohou celé rodiny. Pro dospělé jsou odstupňované do různých úrovní obtížnosti. Na té první máte třeba k dispozici spacák, na dalších už ne.

„Sebereme lidem mobily, cigarety… Dostanou pouze pár věcí, které si smí nechat a jídlo na přežití. Na začátku vystoupí ze své komfortní zóny. Nemají pohodlí, musí spát na zemi namačkaní jeden vedle druhého. Mokro, vedro, voda je na příděl. Při tom všem ale zjistí, co je důležité. Nejdůležitějšími jsou jídlo a voda. Člověk tak zjistí, na čem je závislý a co si nedokáže odepřít,“ vysvětluje zkušený instruktor.

Z krytu se musíte nějak dostat

Události posledních dnů po invazi ruských vojsk na Ukrajinu mnoho lidí přimělo uvažovat i nad tím, jak se připravit, kdyby se museli ukrýt v podzemí. Amar Ibrahim v tomto případě říká, že nejdůležitější je, abyste se z krytu dostali a někdo se o vás dozvěděl.

„Pokud bychom se měli přesouvat někde do podzemního krytu, tak jsou důležité komunikační prostředky. A nespoléhat jenom na mobil. Dobrá je vysílačka, ale pomůže třeba i kus železa, na které je možné bouchat, aby vás záchranné jednotky našly. Ideálně vzít s sebou i vyprošťovací prostředky, pokud by byl vchod zavalený, takže lopatu, krumpáč, páčidlo, pilu…,“ připomíná.

Rusům mizí před očima jak obchody, tak i jejich úspory

Pravidla evakuace

V místech nouzového ubytování může evakuovaná osoba zůstat několik dní i týdnů. Je proto třeba mít s sebou sbalené potřebné osobní věci. Jako evakuační zavazadlo je vhodné použít batoh, cestovní tašku nebo kufr, označit ho svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo by mělo zejména obsahovat:

základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, balený chléb a pitnou vodu na 1 – 3 dny

předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor

osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

mobilní telefon s nabíječkou nebo přenosné rádio s rezervními bateriemi

toaletní a hygienické potřeby

pravidelně užívané léky, svítilnu a náhradní baterie

náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku

kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace

Ještě než opustíte svou domácnost kvůli vynucené evakuaci, nesmíte zapomenout udělat pár důležitých úkonů, abyste předešli možným škodám.

uhaste otevřený oheň v topidlech

vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)

uzavřete přívod vody a plynu

ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt či dům

nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou

kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách

exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou

vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR