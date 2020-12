K překvapivému objevu došlo minulou středu, kdy utažští policisté z oddělení veřejné bezpečnosti pomáhali se sčítáním ovcí tlustorohých v jihovýchodním Utahu. Právě tehdy totiž posádka vrtulníku spatřila něco, co by se více než do zdejší krajiny hodilo do filmu 2001: Vesmírna odysea.

"Právě jsme náhodou prolétali přímo nad tou konstrukcí, když si toho všiml jeden z našich biologů. 'Otoč to. Otoč to,' začal křičet. A já se ho zeptal, co se děje. A on: 'Tamta věc vzadu. Musíme se na ni jít podívat.' Takhle nějak to bylo," popsal pro server americké televize CNN pilot vrtulníku Bret Hutchings.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

Tajemná struktura, jejíž výšku posádka vrtulníku odhaduje na 10 až dvanáct stop (tedy přibližně tři metry), byla vyrobena z nějakého kovu. Její lesk byl tak v ostrém kontrastu s obrovskými červenými skálami, které místo obklopují.

"Nezdálo se nám, že by se tam dostala omylem. Spíše to vypadalo, že ji někdo úmyslně zasadil do země," dodal Hutchings.

Dílo mimozemšťana, nebo umělce?

Původ kovového monolitu je stále neznámý, posádka vrtulníku má však jasno. "Spíše než o dílo mimozemšťana se jedná o dílo umělce. Tipnul bych, že jde o představitele nové vlny, nebo někoho kdo je velkým fanouškem filmu 2001: Vesmírná odysea," uvedl Hutchings s jasným odkazem na scénu ze slavného filmu, v níž se objeví černý monolit.

2001: Vesmírná odysea je světoznámý film Stanleyho Kubricka z roku 1968, který inspirovala povídka Hlídka A. C. Clarka. Mezi fanošky sci-fi se obě díla stala doslova kultovní záležitostí.

Jak upozornil britský deník The Guardian, monolit mnohým odborníkům připomněl dílo amerického minimalistického sochaře a malíře Johna McCrackena, který zemřel v roce 2011. Galerista David Zwirner, který McCrackenovo dílo dosud vystavuje, se však k celé situaci zatím nevyjádřil.

Rozruch, který tajemný monolit vzbudil, shrnul v několika málo znacích umělec Liam Sharp. "Miluji to. Domnívám se, že je to umělecké dílo. Ale co když není?" táže se na sociálních sítích.

Celou záležitostí se budou i nadále zabývat místní úřady. "Nezáleží, z jaké planety pocházíte. Umístění podobných struktur na veřejná prostranství je bez povolení vždycky trestné," upozorňují.