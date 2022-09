1. ANO 36 % (11 zastupitelů)

2. SPD 16,82 % (5 zastupitelů)

3. ODS 10,3 % (3 zastupitelé)

4. Bílinští sociální demokraté a nezávislí 9,78 % (3 zastupitelé)

5. Moje Bílina 7,93 % (2 zastupitelé)

6. Čistá a bezpečná Bílina 6,94 % (2 zastupitelé)

7. KSČM 6,70 % (2 zastupitelé)

8. Naše Bílina – Svobodní 5,46 % (1 zastupitel)

Zdroj: DeníkKdo se dostal do zastupitelstva:

Oldřich Bubeníček, Jiří Konárek (KSČM)

Josef Dvořák (Naše Bílina – Svobodní)

Tomáš Vandas, Ladislav Mrvík (Čistá a bezpečná Bílina)

Marcela Dvořáková, Rostislav Aulický, Petra Skuthanová (ODS)

Petr Hazdra, Petr Rosenkranz (Moje Bílina)

Andrea Hříbalová, Roman Slánička, Pavel Černý, Zdeňka Jílková, Pavel Prchal (SPD)

Pavel Ryjáček, Zdeněk Rendl, Jaroslav Čermák (Bílinští sociální demokraté a nezávislí)

Zuzana Schwarz Bařtipánová, Radek Zenker, Karel Matuška, Jiří Urbánek, František Weigl, Renata Vítová, Josef Veselý, Lenka Brunzová, Miloslav Janoušek, Martin Fousek, Pavel Pátek (ANO)

Takto to dopadlo v Bílině ve volbách před 4 lety:

V Bílině tehdy zvítězilo ANO 2011, které získalo od voličů 27,92 %, což představovalo 9 křesel v zastupitelstvu. Pět lidí dostali do zastupitelstva Bílinští soc. dem. a nezávislí, čtyři komunisté. O ostatní se rozdělily ODS (3), Nezávislí v Bílině – HNHRM (3), Moje Bílina (3) a Naše Bílina-Strana svobod. Obč (2). Historicky první starostkou města Bíliny zastupitelé mezi sebou zvolili Zuzanu Schwarz Bařtipánovou z vítězného ANO 2011. Za místostarostku vybrali Marcelu Dvořákovou (ODS). Dosavadní představitel bílinské radnice Oldřich Bubeníček přešel do opozice. Na čtyři roky Bílinu ovládla koalice ANO, ODS a Moje Bílina.