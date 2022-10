K urnám už tento pátek a sobotu. Lidé na Teplicku si budou během dvou dnů vybírat nové složení zastupitelstva, které bude po dobu následných čtyř let vařit „polévku“ pro obyvatele ve městech a obcích v okrese. V pátek 23. září se bude volit od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin.