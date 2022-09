Komunální volby jsou tu. Tohle potřebujete vědět, než odevzdáte svůj hlas

Lidé v severočeských městech a obcích mohou opět výrazně promluvit do toho, jakým směrem se bude v dalších letech ubírat jejich sídlo. V pátek a v sobotu se konají volby do zastupitelstev, tedy komunální volby. Podívejte se, co byste měli vědět, než přinesete svůj hlas k urně.