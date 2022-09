Policie přijala v Ústeckém kraji několik oznámení v souvislosti s volbami v podstatě ze všech okresů, všemi se zabývá, nikoho zatím neobvinila. ČTK to řekl mluvčí krajské policie Daniel Vítek. Podezření na kupčení s hlasy se objevuje zejména ve vyloučených lokalitách v regionu při každých komunálních volbách. Také se kvůli tomu kromě jiných obcí opakovaly i v Krupce.

Zdroj: Deník"Podle našich informací se lidé nabízející 300 korun za hlas pro jednu ze stran pohybují na sídlišti Maršov v Krupce a stejně tak je o nákup hlasů chudých Romů zájem v Teplicích. Náznaky toho, že probíhá ovlivňování voleb máme i z ústeckého chudinského sídliště Mojžíř," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz místní aktivista Miroslav Brož.

Podle Brože je uplácení chudých a nevzdělaných voličů v přímém rozporu s ústavními hodnotami, nebezpečím pro demokratický systém a policie nestíhá zadavatele, organizátory, ani terénní koordinátory uplácení. Případy Brož policii oznámil.

Komunální volby jsou tu. Tohle potřebujete vědět, než odevzdáte svůj hlas

Po otevření volebních místností byl v Krupce klid. Zejména v exponované lokalitě s ulicemi Dukelských hrdinů a Karla Čapka na sídlišti v části Maršov, kde bydlí hodně lidí romské národnosti. Podle ředitele městské policie Jiřího Petráka by se s nadsázkou dalo uvést, že je na ulici více uniforem než civilistů. „Jsme ve spojení s Policích ČR, žádné události, které by vybočovaly ze zákonného průběhu voleb jsme nezaznamenali,“ řekl ředitel strážníků v pátek krátce pře 16. hodinou. Incidenty ani lidi, kteří by nabízeli peníze za hlasy, nezaznamenala v ulicích při své zostřené hlídkové činnosti, kvůli komunálním volbám, Policie ČR.

V celém kraji policie přijala několik podnětů a oznámení, které mohou souviset s nadcházejícími volbami. "Konkrétní obce, kterých se týkají, nebudeme specifikovat, aby to neohrozilo průběh prověřování, nicméně můžeme konstatovat, že se týkají téměř všech okresů v kraji. Obecně lze říci, že se podněty týkají například umělého navyšování počtu občanů v některých obcích, údajného kupčení s hlasy, výskytu falešných předvolebních letáků nebo odstranění předvolebních letáků," uvedl Vítek.

V ulicích a u volebních místností budou na dodržování bezproblémového konání voleb dohlížet policisté v uniformách i kriminalisté. Spolupracovat budou podle Vítka také s volebními komisemi.

Na Moldavě vyškrtli z voličského seznamu padesátku „rychlokvašek“

Před čtyřmi lety kriminalisté zasahovali přímo ve volební místnosti ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. Zapisovatelka nahlásila policii případ, kdy najednou přišlo zhruba 30 voličů, kteří obvykle o volby zájem nemají. Navíc je údajně k volební místnosti přivezl automobil. Policie nakonec případ odložila. Návrh na opakování voleb v Ústí nad Labem soud zamítl stejně jako všechny další stížnosti v Ústeckém kraji. V roce 2014 soud nařídil opakování voleb kvůli kupčení s hlasy v Bílině na Teplicku a v Chomutově. Volby se opakovaly také v Krupce.

V Moldavě na Teplicku vedení obce před letošním hlasováním ze seznamu voličů vyškrtlo téměř 50 lidí, a to kvůli údajnému účelovému nahlášení trvalého bydliště. Věcí se zabývá policie.