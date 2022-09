„Podporujeme vyškrtání formálních voličů bez vztahu k obci. Komunální volby na Moldavě byly několikrát v řadě cíleně ovlivněné stěhováním voličů těsně před volbami do obce. Byli to vždy lidé, kteří neměli s Moldavou nic společného, nikdo je neznal a po volbách se zase odstěhovali,“ píše se v petici. „Bohužel to vždy prošlo a dnes e tato šikana stává běžným způsobem, jak si zajistit moc. Nejsme ovce, nenecháme o sobě rozhodovat volební turisty,“ zní další text z petice.

Na Moldavě chce k volbám předseda komise pustit i vyškrtnuté voliče