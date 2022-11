Nově zvolení zastupitelé se v Krupce sejdou ve čtvrtek 10. listopadu, aby na ustavujícím jednání od 17 hodin složili nejprve slib a posléze ze svých řad vybrali starostu a jeho zástupce pro další čtyři roky vedení radnice.

Radnice v Krupce. | Foto: Deník/ Z. Traxler

Už předem bylo avizováno, že starostou by se měl stát Jan Kuzma za ANO. Místostarostkou by měla být Miloslava Bačová (Zdravá Krupka). Druhým místostarostou bude Rostislav Kadlec (Krupka náš domov). Dosavadní starosta Zdeněk Matouš má jít do opozice. Pozdější termín ustavujícího zastupitelstva v Krupce je dám tím, že volby v Krupce řešil soud na základě dvou stížností. Obě smetl ze stolu.