ANO si může vybírat. Jiří Štábl, který doteď zastával funkci náměstka primátora uvedl, že je s průběhem čtyř let spokojený. „Nejprve si musíme sednout a tento dobrý výsledek, který nás i překvapil, budeme analyzovat. Pak oslovíme naše potenciální partnery pro případné vyjednávání,“ okomentoval Štábl.

Lídr vítěze a dosavadní náměstek teplického primátora Jiří Štábl chtěl začít povolební vyjednávání co nejdříve. Pokud by současná vedoucí koalice s ODS v zastupitelstvu pokračovala jako v minulém volebním období, měla by i více hlasů sedmnáct z dvaceti sedmi.

Primátor Hynek Hanza výsledek jím vedené teplické ODS zhodnotil kladně. „Obecně a s ohledem na dění v našem státu, covidovou i ekonomickou situaci v posledních letech jsem spokojený. Pokud bych měl říci, co mě mrzí, tak to je druhé místo. Že jsme neustáli tu první pozici z minulých let,“ zmínil.

Toto jsou noví zastupitelé v Teplicích. ANO tu porazilo dlouholetého lídra ODS

Stávající primátor Teplic je připravený diskutovat o postech na radnici. „Koalice nám v předchozích letech fungovala velmi dobře. Bylo by dobré pokračovat v tom, co jsme začali. Máme nastavenou střednědobou strategii, takže máme spoustu rozpracovaných projektů a chceme na nich pracovat dál,“ uvedl Hanza. Pro jeho ODS je prý nepřijatelná spolupráce s SPD.

To, že je předčasné spekulovat o sestavení nějaké koalice, zmínil hned po volbách v sobotu večer Štábl. „Jednat budeme určitě se všemi demokratickými stranami,“ vyřkl lídr vítězné kandidátky.

Opoziční Volba pro Teplice skončila ve volbách na třetím místě. I z jejich strany by mohl být boj o místo v radě. Jak vnímal výsledek jeden ze zástupců, Adam Souček, který vystupuje ve sdružení za Zelené? „Na letošních komunálních volbách se extrémně hodně projevila republiková témata a obavy lidí z řešení současné krize, přestože města a obce mají mizivý nebo žádný vliv na jejich řešení. Letos se tedy neřešila lokální a městská témata, ale z komunálek se stal boj republikových stran a vlastně proběhlo takové referendum o vládní koalici. Nic to však nemění na tom, že zastupitelky a zastupitelé Volby pro Teplice se budou i další 4 roky věnovat teplickým tématům, jako jsou cyklostezky, koupaliště, MHD nebo veřejný prostor, kde je stále dost věcí k řešení,“ uvedl.