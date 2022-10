Z Teplic se po volbách na soud obrátil Jiří Dušek, který měl poznatky ohledně možného nakupování hlasů v jedné z městských částí, konkrétně to mělo být pro stranu Zdraví sport prosperita. Konkrétní svědci, kteří by ale viděli podplácení voličů, neexistují. Soud proto jeho stížnost zamítl. Verdikt ve svém vyjádření soud odůvodnil tím, že dostupní svědci ani důkazy neprokázali, že by někteří voliči dostali peníze nebo jinou výhodu za to, že volili určitou volební stranu nebo konkrétního kandidáta. Přestože možné kupčení s hlasy nebylo prokázáno, je takové jednání podle soudu protiprávní a hrozí za něj trestní postih. „Posouzení konkrétního jednání jednotlivých osob, které se na tvrzeném kupčení s hlasy měly podílet, však nepřísluší volebnímu soudu, nýbrž orgánům činným v trestním řízení,“ zní komentář soudu.