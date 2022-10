Připomenutí, jak to dopadlo? 1. ANO 29,85 % (9 zastupitelů)2. ODS spolu s TOP 09 27,7 % (8 zastupitelů)3. Volba pro Teplice 19,74 % (5 zastupitelů)4. SPD 14,33 % (4 zastupitelé)5. Zdraví Sport Prosperita 5,5 % (1 zastupitel)6. KSČM 2,88 % (0 zastupitelů)

Zdroj: DeníkCo jste si představoval za dobrý výsledek?

Přiznám se, že jsem tak nějak myslel, že bychom mohli dosáhnout na dobrý výsledek. To je pravda, předpoklady na to byly. Ale takový úspěch, to nebylo ani ve snu.

Změní to něco na teplické radnici?

Musím každopádně konstatovat, že to, jak měly Teplice dosud nastavené vedení, z našeho pohledu fungovalo velmi dobře. Byl jsem s tím, co dělám, a jaké mám kolegy na radnici, spokojený. A také je za námi kus práce vidět. Změny? Pár hodin po volbách je předčasné spekulovat o konečném sestavení nějaké koalice. Musíme si výsledek jako komplexní pohled v Teplicích zanalyzovat.

Toto jsou noví zastupitelé v Teplicích. ANO tu porazilo dlouholetého lídra ODS

Už v sobotu 24. září večer po volbách proběhlo prvotní „oťukávání“. S kým jednáte?

Jednat budeme určitě se všemi demokratickými stranami.

Budete jako vítězná strana usilovat o post primátora?

K tomu bych se před jednáním s ostatními stranami nechtěl vůbec vyjadřovat. To je předčasné a nekorektní.

Co pokračování spolupráce s ODS? Což se nabízí.

Uvidíme…