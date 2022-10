Zdroj: DeníkDlouholetí kritici radnice Miroslava Bačová a Jan Kuzma mají ve vedení Krupky vystřídat dlouholetého starostu Zdeňka Matouše. Ten hned po volbách zmizel z virtuálního světa, kde byl předtím aktivní. Jeho oficiální FCB profil neexistuje. Výsledek voleb komentovat nechce. „Jsem z toho všeho unavený, nemám co říct,“ řekl Deníku po vyhlášení výsledků hlasování. Nová koalice je už na světě. Změny musí potvrdit nové zastupitelstvo, které se má brzy sejít na svém prvním jednání. Teprve poté bude v Krupce jasné, jak to s vedením radnice vlastně bude. Vítězové voleb jsou ale už domluveni.

Koaliční smlouvu v Krupce po volbách uzavřely politické subjekty ANO 2011, Zdravá Krupka, MPV-Město pro vás, ODS a sdružení Krupka náš domov. Právě v tomto složení má být stabilní a pro celé čtyři roky většinová. Vyjednávání vedlo ve volbách v Krupce vítězné ANO. To společně se Zdravou Krupkou patřilo řadu let k velkým kritikům radnice.

Krupskou radnici povede jako starosta Jan Kuzma, zůstává Kadlec

Na starostu bude navržený Jan Kuzma z ANO 2011. Pod ním by měly být dva posty místostarostů. První obsadí Miloslava Bačová ze Zdravé Krupky a druhý by měl vzít Rostislav Kadlec ze sdružení Krupka náš domov, Krupka naše město.

Zveřejnění tohoto vyjednaného rozhodnutí, jak bude nové vedení města vypadat, vyvolalo kladné i záporné emoce. Některým lidem se nelíbí to, že vítězové do koalice vzali také zástupce ze sdružení Krupka náš domov (KND), které po volbách po prvních vyjednávacích dnech na svém facebookovém profilu uvedlo, že do jediné možné vyhlížející koalice nevstoupí a je smířeno s opozičním postem. Po pár dnech ale bylo vše jinak. Proč nastal obrat a co bylo důvodem pro změnu, k tomu se zástupci sdružení zatím oficiálně nevyjádřili.

Na rozdíl od Zdravé Krupky. Ta už svůj pohled, jako jeden z účastníků sestavené koalice, zveřejnila. „Jasná a bezproblémová koalice sestavená pouze z 11 členů byla vytvořena velmi rychle, ale jevila se jako velice křehká a lehce zranitelná. Její rozpad by umožnil návrat do starých kolejí, což by pro nás a naše voliče bylo obrovským zklamáním,“ uvádí společně se svými kolegy ze Zdravé Krupky v komentáři k sestavení koalice Miloslava Bačová. „Proti účasti KND v nově vznikající koalici jsme se v rámci vyjednávání opakovaně vymezovali. Bohužel jiné řešení, jak sestavit početně silnější koalici, na stole nebylo. Ochota KND posílit svými dvěma mandáty tuto koalici si vyžádala přistoupit na kompromis v podobě postu místostarosty pro pana Kadlece,“ vyjadřují se zástupci Zdravé Krupky.

Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje a bývalého zastupitele Teplic Jiřího Řeháka, který má s vyjednáváním koalic své zkušenosti, není žádné takové vyjednávání o vedení města snadné. „Každá koalice svým způsobem bolí. Ale tahle v Krupce má ve vínku jeden jasný cíl, který všechny partaje spojil. Zbytek je na lidech v koalici,“ okomentoval dění v Krupce.

Jak dopadly volby v Krupce:

Volební účast byla 43,57% procent

1. ANO 21,46 % hlasů (5 zastupitelů)

2. Společně pro Krupku 19,68 % hlasů (5 zastupitelů)

3. Zdravá Krupka 19.21 % hlasů (4 zastupitelé)

4. Krupka náš domov 11,01 % hlasů (2 zastupitelé)

5. SPD 8,31 % hlasů (2 zastupitelé)

6. ODS 6,48 % hlasů (1 zastupitel)

7. Zdraví Sport Prosperita 5,92 % hlasů (1 zastupitel)

8. SNK MPV – Město pro vás 5,82 % (1 zastupitel)

9. Občané pro občany 2,11 % (0 zastupitelů)

Kdo se dostal do zastupitelstva:

Tomáš Vaněk, Andrea Kuchtová (SPD)

Adolf Vítů, Jan Kuzma, Andrea Grünbaumová, Rudolf Klaška, Jiří Bence (ANO)

Alexandr Jech (Zdraví Sport Prosperita)

Radek Jankura (SNK MPV – Město pro vás)

Zdeněk Matouš, Karel Rouček, Václav Šanda, Jiří Penc, Zdeněk Seifert (Společně pro Krupku)

Rostislav Kadlec, Tomáš Liška (rezignoval ze zdravotních důvodů – nahradit by ho měl Jan Růžička) (Krupka náš domov)

Miloslava Bačová, Jaroslav Lachman, Rostislav Příhoda, Marcela Řeháková (Zdravá Krupka)

Jan Bokoč (ODS)