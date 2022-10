K volebním urnám během dvou dnů přišlo téměř 40 % ze sta tisíc voličů. Nejmenší zájem o hlasování byl v Kostomlatech pod Milešovkou, kde k volební urně zamířilo 29 % voličů. Naopak téměř rekordní účast měli na Moldavě. Tam byla účast 80 %. Volební výsledek tam zatím platí, i když se už objevují zprávy, že právě hlasování v této obci bude prověřovat soud. Volby na Moldavě se tak možná budou opakovat. Dvě ze čtyř volebních uskupení chtějí průběh hlasování napadnout u soudu. Volby v horské obci s přibližně 170 obyvateli vyhrála SPD. Podle opozice se tak ale stalo po zmanipulování průběhu. Těsně před volbami se totiž na Moldavu nahlásilo 50 lidí, kteří nemají s obcí nic společného, pouze šlo o formální adresu kvůli možnosti volit právě SPD. „Odvoláme se k soudu, konkrétní kroky nastanou hned v pondělí,“ uvedla Eva Kardová, která je na kandidátce SPOLU, jedné z opozičních stran. O soudu hovoří také stávající starostka Lenka Nováková z uskupení Otevřeně všem. „Zvážíme soud, nejprve to ale prodiskutujeme s odborníky na volební právo,“ nechala se slyšet starostka po volbách.

Zdroj: DeníkV okresním městě Teplicích se změnila historie. Dlouholetého vítěze ODS tu těsně v letošních volbách porazilo ANO. Třetí skončila opoziční Volba pro Teplice. Komunisté se po letech poprvé nedostali do zastupitelstva. ANO si může vybírat. Jiří Štábl, který doteď zastával funkci náměstka primátora, uvedl, že je s průběhem čtyř let spokojený. „Nejprve si musíme sednout a tento dobrý výsledek, který nás překvapil, chceme zanalyzovat. Pak oslovíme naše potenciální partnery pro případné vyjednávání,“ okomentoval Štábl s tím, že debatu povede vítěz voleb se všemi demokratickými stranami.

Jak bude vypadat vedení Teplic? Vyřknout to pár hodin po volbách je předčasné

Primátor Hynek Hanza výsledek jím vedené teplické ODS zhodnotil kladně. „Obecně a s ohledem na dění v našem státu, covidovou i ekonomickou situaci v posledních letech jsem spokojený. Pokud bych měl říci, co mě mrzí, tak to je druhé místo. To, že jsme v Teplicích neustáli první pozici z minulých let,“ zmínil. Zda zůstane občanský demokrat v křesle primátora Teplic i dál, zatím není jasné.

Doposud opoziční Volba pro Teplice skončila ve volbách na třetím místě. I z jejich strany by mohl být boj o místo ve vedení města. „Máme ambice získat i místa v radě města, pokud se nám podaří poskládat koalici, budeme velmi spokojeni,“ nechal se k dalšími chodu města slyšet lídr uskupení Jakub Mráček.

Zdroj: Deník