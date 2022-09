Jak aktuálně vypadá sčítání výsledků voleb?

Sčítání hlasů nejen v obcích Teplicka můžete sledovat ZDE.

Mezi prvními obcemi, kde se po uzavření místností mohly po dvoudenním volebním maratónu rozejít komise, byly Lukov a Kladruby. Po sečtení hlasů už krátce před půl čtvrtou odpolední byly v těchto obcích zveřejněny v rámci systému Českého statistického úřadu výsledky. V Lukově dostal nejvíce hlasů učitel autoškoly Martin Chalupný (14,28%). V obci byla do voleb sestavená jediná kandidátka s názvem Za krásnější Lukov a Štěpánov. Volit v Lukově přišlo 70 lidí (61,95%) V Kladrubech bylo sedm nezávislých kandidátů, do obecního zastupitelstva se dostali všichni. Nejvíce hlasů v Kladrubech dostala Nicol Pavlů (50 let, ekonomka). V Kladrubech byla volební účast 45,18 procent.

V Duchcově vyhrálo ANO 2011, na druhém místě skončila ČSSD a třetí byla Koalice pro Duchcov.

Volební účast byla 34,8 procent.

1. ANO 27,57 % hlasů (6 zastupitelů)

2. ČSSD 26,10 % hlasů (6 zastupitelů)

3. Koalice pro Duchcov 19.23 % hlasů (4 zastupitelé)

4. SPD 12,68 % hlasů (3 zastupitelé)

5. KSČM 5,7 % hlasů (1 zastupitel)

6. Nezávislí – Žijeme Duchcovem 5,19 % hlasů (1. zastupitel)

7. DSSS – Za bezpečný Duchcov 3,53 % hlasů (0 zastupitelů)

Zdroj: DeníkKdo se dostal do zastupitelstva:

Zbyněk Šimbera, Vladimír Šimek, Andrea Abertová, Jiří Chvojka, Lenka Podlogrová (ČSSD)

Martin Blažek, Jiří Mašek, Vít Fiala, Dominik Čermák, Antonín Jenč, Petr Jakubka (ANO 2011

Jan Zahradníček, Radek Kaňák, Karel Matějovský (SPD)

Jan Bureš (Nezávislí – Žijeme pro Duchcov)

Zdeněk Burda, Jaroslav Drbohlav, Jitka Bártová, Veronika Prchalová (Koalice pro Duchcov)

Stanislav Strohmeier (KSČM)

Takto to dopadlo v Duchcově ve volbách před 4 lety.

V Duchcově jednoznačně vyhrála ČSSD v čele se současným starostou Zbyňkem Šimberou (30,44 %, 8 mandátů). Na druhém místě skončila Šance pro Duchcov (14,25 %, 3 mandáty) a třetí pak ANO 2011 (13,25 %, 3 mandáty). Čtvrté místo brala KSČM (10,06 %, 2 mandáty). Po jednom zastupiteli pak měly: Žijeme Duchcovem – NK a TOP 09, Duchcov – město rovnosti, ODS, DSSS, SPD.

Policie v Ústeckém kraji už stíhá konkrétní osoby kvůli kupování hlasů

V Dubí vyhrálo sdružení Pro Dubí, na druhém místě skončili Severočeši Dubí.

Volební účast byla 35,53 procent.

1. Pro Dubí 41,72% (7 zastupitelů)

2. Severočeši – Dubí 33,34% (6 zastupitelů)

3. MHN za harmonický rozvoj obcí a měst 15,07% (3 zastupitelé)

4. KSČM 8,87% (1 zastupitel)

Kdo se dostal do zastupitelstva:

Petr Let, Jan Valenta, Ilona Smítková (MHN za harmonický rozvoj měst a obcí)

Tomáš Zíka (KSČM)

Jiří Kašpar, Jiří Vítek, Šárka Rousová, Jiří Zahorčák, Jiří Zmítko, Eva Janíková, Vít Rous (Pro Dubí)

Petr Pípal, Jiří Šiller, Jiří Janeček, Jaroslav Zeman, Marcela Velcová, Květuše Koritková (Severočeši - Dubí)

Takto to dopadlo v Dubí ve volbách před 4 lety.

V Dubí se před 4 lety opakovala historie z roku 2014. Uskupení Severočeši-Dubí opět jednoznačně vyhrálo komunální volby (47,37 %, 9 mandátů). Na pozici starosty byl potvrzený Petr Pípal.

Romea.cz: Podezření na kupčení s hlasy ve volbách se objevilo v Krupce a Ústí

V Krupce na procenta vyhrálo ANO, druhé místo patří sdružení Společně pro Krupku a třetí pozici voliči při hlasování určili pro Zdravou Krupku.

Volební účast byla 43,57% procent.

1. ANO 21,46 % hlasů (5 zastupitelů)

2. Společně pro Krupku 19,68 % hlasů (5 zastupitelů)

3. Zdravá Krupka 19.21 % hlasů (4 zastupitelé)

4. Krupka náš domov 11,01 % hlasů (2 zastupitelé)

5. SPD 8,31 % hlasů (2 zastupitelé)

6. ODS 6,48 % hlasů (1 zastupitel)

7. Zdraví Sport Prosperita 5,92 % hlasů (1 zastupitel)

8. SNK MPV – Město pro vás 5,82 % (1 zastupitel)

9. Občané pro občany 2,11 % (0 zastupitelů)

Kdo se dostal do zastupitelstva:

Tomáš Vaněk, Andrea Kuchtová (SPD)

Adolf Vítů, Jan Kuzma, Andrea Grünbaumová, Rudolf Klaška, Jiří Bence (ANO)

Alexandr Jech (Zdraví Sport Prosperita)

Radek Jankura (SNK MPV – Město pro vás)

Zdeněk Matouš, Karel Rouček, Václav Šanda, Jiří Penc, Zdeněk Seifert (Společně pro Krupku)

Tomáš Liška, Rostislav Kadlec (Krupka náš domov)

Miloslava Bačová, Jaroslav Lachman, Rostislav Příhoda, Marcela Řeháková (Zdravá Krupka)

Jan Bokoč (ODS)

Jak dopadly volby v Krupce před 4 lety:

Starostou Krupky se po volbách v roce 2018 stal Zdeněk Matouš (ČSSD). Z povolebních vyjednávání tehdy vzešla velmi těsná, ale k prosazení plánů dostačující nadpoloviční většina koaličních partnerů ČSSD, Krupky naše město, SPD a Václava Krásy.

Toto jsou noví zastupitelé v Teplicích. ANO tu porazilo dlouholetého lídra ODS

V Teplicích se změnila historie, dlouholetého vítěze ODS tu těsně v letošních volbách porazilo ANO. Třetí skončila opoziční Volba pro Teplice. Komunisté se po letech poprvé nedostali do zastupitelstva.

