Nejstarším kandidátem je seniorka z Bíliny. Z KSČM tam ve svých 91 letech kandiduje na post zastupitele města Jindřiška Sutnarová, která se živila jako úřednice. Protipólem může být nejmladší kandidát třeba z Dubí. Tam je ve svých 18 letech na kandidátce místního hnutí nezávislých student Petr Mag.

Kandiduje bývalý hejtman kraje Oldřich Bubeníček. V Bílině je jedničkou na seznamu komunistů. Obhajovat chtějí na řadě míst současní starostové. V Bílině třeba Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), v Teplicích Hynek Hanza (ODS). V Teplicích kandiduje za Zdraví Sport Prosperitu ředitel místní nemocnice Tomáš Hrubý. Z běžných profesí se na kandidátkách objevují servírka, projektant, fotograf nebo třeba učitelka. Tu má na své první pozici v podobě středoškolského pedagoga Zdravá Krupka. Post zastupitele tam obhajuje Miroslava Bačová.

V Bílině kandiduje například majitelka psího salonu Andrea Grossmanová (ANO), v Teplicích za ODS s povoláním fotograf Milan Stryja, nebo tam mají na kandidátce ošetřovatele Tomáše Olžbuta.

Na volební kandidátku si může strana zařadit každého, komu je 18 let a více let. „Musí mít v obci trvalý pobyt a nesmí mít omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,“ informoval k pravidlům Ondřej Krátoška z ministerstva vnitra.

I proto jsou seznamy pestré. Lze tam najít také několik kadeřnic. V Teplicích za Zdraví Sport Prosperita to je například Aneta Lakatošová. Je tam také servírka Petra Votrubová. Volba pro Teplice, kterou vede učitel z gymnázia Jakub Mráček, má mezi svými například ze zajímavých profesí programátora Petra Slavíčka. Z kontroverzních lidí, o kterých se píše v médiích, lze zmínit případ z Teplic. Zdraví Sport Prosperita na jednu z předních pozic nasadila podnikatele Petra Bendu.

Bílina řeší problém s nepřizpůsobivými v sídlištích, překročilo to mez

V okresním městě je jedním z důležitých volebních témat řešení otázky bezdomovců. Situace z minulých let se zhoršila poté, co tu kraj otevřel svoji záchytku. „V Teplicích je nyní zhruba 70 až 100 bezdomovců. „Po demolici ruiny v Mlýnské ulici jich z města několik odešlo, ale právě v souvislosti s provozem záchytky jsou tu i noví,“ zmínil například náměstek primátora Jiří Štábl (ANO). Podle primátora Teplic Hynka Hanzy (ODS) je potřeba, aby v kraji vzniklo více záchytných stanic. „Není možné, aby byla v kraji jediná záchytka, do které po konzultaci s lékařem mohou dovézt podnapilé osoby například z Klášterce nad Ohří nebo ze Šluknova. Pokud se totiž jedná o osobu bez domova, je pravděpodobné, že až vystřízliví a opustí zařízení, tak v Teplicích zůstane,“ poznamenal. Podle hejtmana kraje Jana Schillera (ANO) se však žádná změna v nejbližší době nechystá. „K provozu záchytky potřebujete sehnat personál a my ho v jiných městech bohužel nemáme,“ konstatoval.

V okresním městě se do voleb přihlásilo šest různých stran a uskupeních. ANO tu má za lídra současného náměstka primátora Jiřího Štábla (37let), komunisté ekonoma Lubomíra Škardu (69 let). Za ODS spolu s TOP 09 vstupuje do boje o primátora stávající představitel Teplic Hynek Hanza (44 let), za Svobodu a př. demokracii (SPD) je lídrem učitel František Podroužek (40 let). Volba pro Teplice vysílá zástupce ředitele střední školy Jakuba Mráčka (36 let). Za uskupení Zdraví Sport Prosperita kandiduje na prvním místě ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý (51 let).