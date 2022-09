Pročetli jsme seznamy zvolených lidí. Tady předkládáme výběr toho nej. Do zastupitelstev v obcích Teplicka usedlo například několik divadelníků. V Lahošti mají člověka, který se v Teplicích stará v rámci zaměstnání o opuštěné psy. Třeba v Zabrušanech mohou být v pohodě, když to při bouřlivých jednáních zastupitelů bude „hořet“ emocemi. Lidé si tam do obecního zastupitelstva zvolili hned tři hasiče. Práce se seniory a jméno zaštiťující největší domov důchodců na Teplicku možná pomohlo při rozhodování voličů v Bystřanech. V zastupitelstvu usedla ředitelka domova Miroslava Barešová.

Zdroj: DeníkPrací se psy, které někdo odhodil na ulici, si své jméno mezi veřejností vydobyl Dominik Hess. Jeho jméno je spojené s teplickým útulkem, kde neúnavně řadu let s kolegy pečuje o opuštěné psy a kočky, někdy i jiné zvířectvo. Po volbách mu náleží jedno z míst v zastupitelstvu obce Lahošť.

Pořádat různé kulturní a společenské události v Novosedlicích či pomáhat jako člen Českého červeného kříže na řadě jiných akcích možná stojí za „popularitou“ 25letého Jirky Herlitzeho. Post obecního zastupitele si vyzkoušel už v předchozích čtyřech letech, u místních lidí si křeslo nováčka obhájil. „Z plánů, co prosazovat, je to například stavba nové školky nebo dokončení lidového domu v obci. Má parketa je hlavně kultura, takže co se týče mě, osobně je to udržení kvality kulturních akcí a jejich stále zdokonalování,“ okomentoval své znovuzvolení do zastupitelstva Novosedlic.

Převrat v Krupce? Volby tam nejspíše přinesly změnu. Starosta s otazníkem

Petr Stolař. Pouliční divadelník, herec, improvizátor. Šéf vlastního Divadla V Pytli. Známé jméno po celém Teplicku. Jeho „politické“ zázemí je v Hrobu. Tam bude na další čtyři roky chodit na jednání zastupitelstva, kam dostal volnou „jízdenku“ od místních voličů.

Z politiky už odešel užívat důchodový čas na zahrádku Oldřich Bubeníček. Jméno bývalého hejtmana ale stále rezonuje v Bílině. Má tam svoji váhu. Protože se tento dnes už emeritní šéf Ústeckého kraje jako jeden z mála dostal do zastupitelstev z pozici strany KŠCM. Komunisté totiž v severních Čechách, potažmo na Teplicku, příliš šancí neměli. V okresním městě Teplicích není v zastupitelstvu po letech ani jeden.

Druhé republikově známé jméno je Tomáš Vandas. Ten je známý jako aktivista na demonstracích zaměřených proti Romům. Zda to myslí s bydlením a působením v Bílině vážně, ukáže čas. Ve své zdravici na facebooku krátce po volbách ale naznačil, že se bude snažit, byť v opozici radnice, plnit své cíle. A to očistit Bílinu od těch, kteří nedodržují zákony a dělají si zejména na sídlištích v poslední době, co chtějí.

Jak bude vypadat vedení Teplic? Vyřknout to pár hodin po volbách je předčasné

V křesle pro starostu už dlouho nesedí, ale do vedení obce mohou promluvit. Exšéfů z minulých let je na soupisce zastupitelů hned několik. Alenka Antošová v Proboštově, Ilona Smítková v Dubí. Jitka Bártová v Duchcově či Karel Drašner v Háji.

Zastupitelstva jsou propletena různými nepolitickými profesemi. Od bankéřů, pracovníků neziskových organizací, přes fotografy, lékaře, učitele, až po třeba revírníky z lesů či důchodce.