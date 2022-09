ANKETA: Má se v Bílině obchodování s chudobou a s nepřizpůsobivými řešit?

Co rozhodne komunální volby v Bílině? Možná to bude otázka nepřizpůsobivých, které dělají ve městě a především na sídlištích dlouhodobě problémy. Sestěhovávají se sem z různých koutů republiky. Do soukromých domů. Majitelé pak na nich vydělávají. Současné vedení města se snaží situaci řešit. V některých oblastech se to daří, v jiných to pokulhává.

Ulice Maxe Švabinského v Bílině a její okolí. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý