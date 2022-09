Poslední prázdninové dopoledne byla hřiště na sídlišti Teplické Předměstí a na protějším panelovém prostoru Za Chlumem prázdné. Celou zdejší lokalitu vyhřívaly sluneční paprsky. Maminky s dětmi ale čas v této pohodě netrávily. Večer místo posloužilo randění místní mládeže. Ne vždy to ale takto vypadá. Čas od času se tu srocují obyvatelé, kteří dělají nepořádek. Do sídliště se přistěhovali. Starousedlíkům to vadí. Město s problémovými lidmi na svém území bojuje už řadu let. V poslední době to začíná být znatelné i na sídlišti Za Chlumem. Za problémové se už léta považuje Teplické Předměstí. Přitom i to dříve bývala hornická bašta. Sídliště se tu stavěla zejména pro lidí z nedalekých dolů a elektrárny. Téma problémových lidí v Bílině rezonuje řadu let, i nyní před volbami.

Zdroj: Deník

„Víme o tom, je to pro nás problémová oblast, centrum vyloučené lokality. Snažíme se to řešit, ale příliš možností a pravomocí na to nemáme,“ je si vědoma starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. Radnice proto rozjela projekt, který má motivovat majitele domů k tomu, aby spolupracovali s městem. A do svých bytů dávali pouze bezkonfliktní nájemníky.

„Spolupráce s majiteli domů v problémových lokalitách je jednou z cest. Nastavený soubor opatření nazvaný Pod ochranou města poskytuje poradenství a má pomáhat majitelům i sdružením vlastníků,“ poznamenala na toto téma představitelka Bíliny.

Lepší se stav?

Informace od městské policie říkají, že je v poslední době v lokalitě lepší atmosféra, potíží prý ubylo. Nicméně život tam není úplná pohoda. Trochu pomohly kamery strážníků, které prostory monitorují. V Bílině doufají, že ulice Maxe Švabinského a okolí se opět stanou dobrou adresou. Podobně by se mělo vrátit dobré jméno také sídlišti Za Chlumem.

Obchod s chudobou a zlepšení života ve městě je jedním z témat voleb. Investovat více peněz do bezpečnosti má například jako jednu z priorit nastavenou opozice radnice, bílinští sociální demokraté v čele s lídrem Zdeňkem Rendlem. „Místo mrhání peněz typu podzemní popelnice,“ zní poznámka na předvolebním letáčku tohoto uskupení. Řešení bezpečnosti si ale dali do svých programů i další strany, které jdou do komunálních voleb, včetně vládnoucího ANO.

Z historie

Jednu z velkých přeměn Bílina zažila v období socialismu. Tehdy se začala stavět silnice 1/13 v úseku Bílina – Teplice – Most. Kvůli tomu bylo nutné zregulovat koryto řeky Bíliny, byl kvůli tomu zbourán pruh mezi radnicí a nábřežím Běly, kde stávaly nejvýstavnější domy staré Bíliny.



Výstavba domů v Bílině, historické fotoZdroj: Město BílinaMěsto se rozrůstalo, byla postavena nová sídliště na Teplickém a Pražském předměstí a také v lokalitě Za Chlumem, zejména pro lidi z nedalekých šachet. Byl zrušen Pivovarský rybník a na jeho místě vyrostl zimní stadion, tehdy ještě nekrytý. V další části Bíliny bylo místo původní zástavby vystavěno panelové Sídliště U Nového nádraží a autobusové nádraží, které v roce 2009 muselo ustoupit novému hypermarketu. Na Újezdském předměstí došlo k přestavbě bývalých usedlostí na zděné činžovní domy.



Na „ránu z milosti“ čekal v tu dobu již zchátralý kostel sv. Štěpána s hřbitovem na mosteckém předměstí naproti ZŠ Lidická. Místo něj byl zřízen park. Dodnes po něm zbyla jen torza barokních soch. Tím byla tehdejší přestavba města dokončena.

Zatímco pro sídliště Teplické Předměstí je hluk a nepořádek na ulicích už letitý kolorit, na sídlišti Za Chlumem se s tím setkávají až v poslední době. „Hlavně večer je to tu vidět. Mladí lidé mě zastaví na ulici a vyhrožují mi. Bojím se už chodit ven,“ říkal starší pán mezi panelovými domy na Chlumu. Z obavy o svou bezpečnost se nechtěl představit. „No to vám neřeknu, a hlavně to nikde neuvádějte. By si tu na mě ukazovali,“ řekl těsně před úprkem zpět domů.

Vedení Bíliny poslalo na jaře vládě otevřený dopis s žádostí o koncepční řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách. Stav se podle města na některých místech dostává na hranici snesitelnosti a možnosti spokojeného a bezpečného života. „Situace v sociálně vyloučených lokalitách v našem městě, kterých pomalu přibývá, je dlouhodobě neutěšená. Proto vyzýváme vládu a zákonodárce, aby tuto situaci začali co nejrychleji koncepčně řešit,“ uvedla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Podle ní je současná situace důsledkem dlouholetého sestěhovávání problémových obyvatel z jiných míst v České republice. Ti pak v Bílině svým způsobem života, nerespektováním pravidel slušného občanského soužití, chování a nerespektováním zákonů ztěžují život ostatním obyvatelům města. Dostatečné pravomoci k adekvátním zásahům a obraně obyvatel nemají podle radnice policisté ani strážníci.

Problémoví žáci překročili hranice vhodného chování, škola zavedla nová opatření

Problémy s nepřizpůsobivými žáky vygradovaly vloni na konci školního roku na škole Za Chlumem v Bílině. Podle informací Deníku je tam dělala skupina asi dvaceti dětí z problémových rodin z přilehlého bílinského sídliště, kde se základní škola nachází. Rodiče těchto dětí se školou odmítali spolupracovat. Situace se vyhrotila natolik, že děti měli slovně a velmi sprostě napadat učitele i mimo školu, například v MHD po cestě domů. Morálka nulová. „Některé děti dělají i takové problémy v hodině, že kolegové musí ve třídách mnohdy přerušit výuku. Jsou i případy, kdy dochází k ničení majetku,“ říkala tehdy k situaci ředitelka školy Barbora Schneiderová.

Koupaliště na kopci, nebo v parku? Téma rozděluje Tepličany už řadu let

Na bezpečnost žáků a pedagogů poté od května v Základní škole Za Chlumem v Bílině začala dohlížet najatá agentura. Vedení města k dohledové službě přistoupilo na základě neúnosné agresivity některých žáků z vyšších tříd. Situace se poté na škole měla zklidnit.

Teď se děti do tříd po prázdninách opět vrátily, škola řeší, co dál. „V loňském formátu na konci roku nebudeme teď zatím pokračovat, rozhodneme se v průběhu září, co dál. Už jsme si tu ale přenastavili pravidla, upravili způsob vlastního dohledu pedagogickými pracovníky,“ konstatovala na začátku nového školního roku ředitelka školy.

Komentář: Proč téma nepřizpůsobivých v Bílině?



Radnice v Bílině se už několik let potýká s vandalismem, krádežemi a přílivem obyvatel, kteří dělají akorát bordel. Nejvíce patrné to bylo v městské části Teplické předměstí, v poslední době se to začíná stupňovat i na dalším městském sídlišti Za Chlumem.



Komentář Petra MálkaZdroj: DeníkSituace se v některých lokalitách dostává podle vedení města už na hranici snesitelnosti a možnosti spokojeného a bezpečného života. Starostka proto dopisem nedávno vyzvala vládu a zákonodárce, aby se zaměřili na řešení situace, na které obce v podobných případech nemají dostatek pravomocí. Pokuty totiž nepomáhají. Jiné ostřejší páky město nemá.



I když určité pokusy Bílina v tomto ohledu po svém podniká. Radnice po vzoru sousedního Mostu rozjíždí projekt s názvem Pod ochranou města, jehož cílem je ve spolupráci s majiteli bytů vypovídat neslušným lidem smlouvy. Fungovat to může v městských bytech, snad to zabere i v soukromých. Některé soukromé panelové domy se mohou vracet do majetku města.



Zda to přinese úspěch, ukáže čas. Hlavním cílem projektu je zlepšit spolužití v domech s problémovými nájemníky. A to zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Řešit situaci je rozhodně potřeba. Nebo se z Bíliny, která byla v minulosti považována za hornické klidné město s lázeňskou tradicí, stane vyloženě ghetto.