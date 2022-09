Koaliční vedení Teplic odmítlo na jaře 2019 koupit areál bývalé plovárny Zámecká. S odůvodněním, že za něj současní soukromí majitelé chtějí příliš peněz. I přesto má koalice ve shodě s opozicí nadále zájem na tom, aby se tyto pozemky opět vrátily do majetku lázeňského města a podařilo se je nějak začlenit zpět do celého zámeckého parku třeba v roli odpočinkového místa.

Městské koupaliště zde ale už nikdy nebude. Plovárnu na okraji Zámecké zahrady, která v lázeňském městě fungovala desítky let, radnice na konci 90. let „pohřbila“ kvůli žalostnému stavu a chybějícím penězům na rekonstrukci.

Zdroj: Deník

Přes několik volebních období se připravuje nový projekt - areál na Nové Vsi, hned vedle vodojemu. Cena? V řádech stamiliónů. Současné vedení si uvědomuje, stejně jako opozice, že koupaliště tu lidem chybí. „Vnímali jsme to a stále vnímáme jako velký dluh Tepličanům. V 50tisícovém městě nemají v parných letních dnech kam se jít zchladit, tedy kromě vodních ploch v okolí, jako je jezero Milada nebo Barbora,“ řekl primátor Hynek Hanza.

Otázkou zůstává, zda je nový projekt realizovatelný. Přípravné administrativní práce už začaly. Do země se ještě nekoplo. „Původní investiční záměr ve výši 350 milionů korun se zcela rozplynul v realitě zvyšujících se cen stavebních materiálů, energií a práce, takže to může být klidně dvojnásobek. To vše v době, kdy sociální služby kolabují pod náporem zájemců o pomoc na straně jedné a nedostatkem peněz na straně druhé. Z mého pohledu se jedná o zbytečné plýtvání penězi v situaci, kdy bude horko především v peněženkách lidí,“ myslí si výzkumný pracovník FSE UJEP a analytik Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) Michael Fanta.

Teplice jsou lázeňské statutární město v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Leží 15 km západně od Ústí nad Labem v široké kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Dominantou města viditelnou zdaleka je Doubravská hora.

Rozloha: 23,78 km²

Nadmořská výška: 228 m

Populace: 49 514 (2018) ČSÚ



Pánský bazén bývalého teplického koupaliště na historické poheldnici.Zdroj: archiv Romana NešetřilaHistorie koupaliště Zámecká

Myšlenka na zřízení veřejného koupaliště se objevila na podzim 1931 a našla velkou podporu u Dr. Alfonse Clary - Aldringena. V místním tisku byla v polovině dubna 1932 otištěna zpráva, že by v Zámecké zahradě mělo být ještě téhož roku postaveno koupaliště, napájené termální vodou. Slavnostní otevření proběhlo 16. července 1932. Vznikla stavba, která patřila k nejmodernějším svého druhu. K napájení plovárny sloužila v první řadě termální voda z přebytku, která byla odebírána z Pravřídla a z pramenu Kamenných lázní. Prostřednictvím pump byla voda dopravována do vodojemu o objemu 500 m3 na Letné. Koupaliště veřejnosti sloužilo do roku 1996.

Koupaliště na Nové Vsi je navrženo ve třech úrovních, kde se počítá se zónou pro rodiče s malými dětmi, prostorem plaveckého 50metrového bazénu s šesti drahami, se skokanskou věží a zónou zážitkového bazénu s atrakcemi. V areálu bude také hřiště pro beachvolejbal a travnatá plocha pro opalování či odpočinek.

Megalomanský projekt se magistrátní opozici nelíbí. „Dáváme přednost komorní plovárně před koupalištěm na vidrholci, a to především kvůli jeho obrovské ceně. Jako první je třeba důkladně prověřit, jestli je možné plovárnu na Zámeckou zahradu vrátit, a pak buď jednat s majitelem o odkupu, anebo hledat jiné místo,“ řekl Deníku Jakub Mráček z opoziční Volby PRO Teplice.

Komentář: Proč koupaliště?



Téma chybějícího koupaliště v Teplicích rezonuje řadu let. Bývaly tu v 80. letech tři. Pudlák, Anger a Zámecká. Dnes ani jedno nefunguje. Prostory patří soukromníkům. Výstavba nového koupaliště rozdělila město na dva tábory. Jedni by chtěli obnovit Zámeckou, která fungovala až do 90 let. Tehdejší zastupitelé ji ale zrušili a prodali, protože oprava bazénu by byla finančně velmi náročná, a také pro ekonomickou nevýhodnost provozu. Už tehdy se začaly objevovat plány na výstavbu nového aquacentra. Tam ale venkovní bazén nevyšel.



Zdroj: DeníkLidé dnes musejí jezdit na Barboru. Nyní se hovoří o novém prostoru - na městském pozemku na Nové Vsi vedle vodojemu. Vizualizace, jak by to mohlo vypadat, už existují, město už také zahájilo první administrativní kroky k výstavbě. Podle současného vedení není možné udělat koupaliště na Zámecké. Prý kvůli kapacitním důvodům a také proto, že pozemek nepatří městu. Bylo by ho potřeba vykoupit, a stávající majitel za něj chce pro vedení města neakceptovatelnou částku.