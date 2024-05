/TIP NA VÍKEND/ Soutěžní, zábavná a prezentační akce Den dětí s DDM Teplice je určená zejména dětem do 10 let, ale v pestré nabídce si na místě vyberou i starší děti či jejich rodiče.

Letos připadá Den dětí na sobotu. Ilustrační foto. | Foto: Ilustrační foto: Deník

Den dětí s DDM Teplice se bude konat na letišti Nová Ves v Teplicích v sobotu 1. června. Začátek je v 15 hodin. Vstupné 50 korun za každého.

Na co se můžete těšit?

DDM Teplice ve spolupráci s agenturou DJ Milan, Letištěm Teplice, Integrovaným záchranným systémem a ostatními spolupracovníky připravil pestrý a zábavný program her, soutěží a tematických přehlídek a prezentací.

"Konkrétně DDM Teplice zajistí dovednostní a pohybové soutěže o ceny, které zahrnují dětský mini koutek a sportovní soutěže, dále výtvarné a modelářské dílny, mini zoo přírodovědného oddělení a další zábavná stanoviště. Po celou dobu budou zdarma k využití 2 skákací hrady, nafukovací horolezecká stěna a hudební doprovod zajištěný populárním DJ Milanem, který bude organizovat animační program jako je přetahování lanem, padákové hry a mnoho dalších aktivit," naznačuje k sobotní akci na letišti Kateřina Kozáková, pedagog volného času z DDM Teplice.

DDM Teplice dále připraví vystoupení a přehlídku tanečních kroužků, kickboxu Fighter´s Gym Teplice a historického šermu. "Zároveň rádi předáme v hlavním informačním a propagačním stánku nabídku zájmových kroužků na nový školní rok 2024/25, včetně letních táborů. V případě zájmu se můžete o výběru vhodného kroužku poradit s pedagogy volného času DDM, kteří budou jednotlivé aktivity zajišťovat," dodává Kozáková.

Součástí Dne dětí bude také prezentace letadel, (hangár bude otevřen již od 14 hodin) a ukázkový let. Policie ČR akci navštíví s vozovým parkem, stánkem s prevencí a nahlédnutím do vybavení speciální pořádkové jednotky. Hasiči a záchranná služba z ústeckého kraje umožní dětem nahlédnutí do vnitřního vybavení vozů.

Pozvanými jsou také záchranářští psi z Dubí, Agility Teplice, kteří nám ukáží, jak bychom měli své pejsky cvičit, rybáři nám ukáží lovení ryb a práci s prutem, organizace Anidef, kde můžeme přispět na útulek v Žimu.