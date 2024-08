Den s energií se bude konat 20. září od 9 do 14 hodin. “Návštěvníci budou moci poznat nejrůznější druhy energie, od té přicházející z vesmíru, přes ty přírodní na zemi až po zdroje vyrobené člověkem,” uvedla vedoucí Kulturního centra Bílina Pavlína Petržilková.

Že energie umí mít pořádnou sílu, zjistí odvážlivci na nafukovacím Wipe out simulátoru překážkové dráhy, takzvaném Zametači. Mnozí jej jistě znají z televizní soutěže Drtivá porážka. “Opakem k této pohybově náročné atrakci bude klidná projekce v mobilním planetáriu, kde se diváci seznámí například s energií pocházející ze Slunce. Před planetáriem budou připravené velmi zajímavé vesmírné tvůrčí dílny,” pozvala vedoucí.

Jak vzniká ta nejznámější energie - elektřina, ukáže pohled do jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo do vodní elektrárny Dlouhé stráně. Tam se lidé podívají přes virtuální brýle, díky této technologii získají přístup i do takových prostorů elektráren, kam by se nedostali ani při osobní prohlídce míst. V řemeslné dílně Woodmaid si budou moci děti vyrobit svého robota, do světa energií nabité chemie nechají nahlédnout studenti bílinského gymnázia, zábavně-naučný program připravuje také Střední škola AGC a Dům dětí a mládeže Bílina. Vstup na akci je zdarma.

close info Zdroj: Město Bílina zoom_in Den s energií v Bílině.