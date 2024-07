Přijďte si do teplického muzea vyzkoušet cestu časem díky 3D brýlím.

Každý z bodů poklepáním odhalí několik vedut, které zachycují dávnou krásu vyznačených míst, ale i jejich současnou podobu a zajímavosti s nimi spojené.

Několik vedut je možné si virtuálně vymalovat.

Softwarová aplikace 7 pahorků teplických vyvinutá společností TASTY AIR zobrazuje v prostředí virtuální reality necelé dvě desítky míst a staveb v Teplicích, které během staletí proměnily svou tvář nebo dnes již nestojí. Uživateli se tak prostřednictvím 3D brýlí nabízí výhledy na místa, o jejichž existenci má běžná veřejnost již jen mlhavé povědomí.

Vyzkoušení 3D brýlí trvá cca 30 minut a je potřeba se na něj objednat přes e-shop teplického muzea.

Návštěva je možná pouze ve vybraných termínech.

Vstupné je symbolických 30,- Kč pro jednotlivce, dvojici či rodinu. Sraz ve vstupní hale teplického zámku.

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Pokud netušíte co je veduta, navštivte výstavu 7 pahorků teplických.





Dopolední program pro děti:



Zbývá nám ještě pár volných míst na dopolední programy pro děti!

Programy se uskuteční od 9:30 do 11:30 a jsou určeny pro děti ve věku 6 - 12 let bez doprovodu rodičů.

Vstupné na program je 120 Kč, max. kapacita je 15 dětí.

Prosíme o závaznou rezervaci na e-mailu: kleinova@muzeum-teplice.cz

Út 30. 7. Hračičky – prohlídka výstavy Malé světy: historické pokojíčky ze sbírky manželů Tošovských, retro hry, detektivní hra, výroba domečku

St 31. 7. Retrohraní – tlučení špačka, hra kuličky, švihadlová abeceda, stolní fotbal, hra pogy, céčka a další legendární hry

Čt 1. 8. Výlet strojem času – prohlídka výstavy 7 pahorků teplických, hraní s kukbednou a meotarem, kukátková pátrací hra, výtvarná dílna

Út 6. 8. Hračičky – prohlídka výstavy Malé světy: historické pokojíčky ze sbírky manželů Tošovských, retro hry, detektivní hra, výroba domečku

St 7. 8. Mydlinkování - praní na valše a v neckách, malování pomocí barevných bublin, hry s bublifukem (vhodné náhradní oblečení a malý ručník)

Čt 8. 8. Kašpárek na zámku – prohlídka výstavy Z Teplic do světa Loutkář Harald Schwarz a Hohnštejnský kašpárek, výroba loutky



Mgr. Nikola Fialová Seifrtová