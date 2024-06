TIP NA VÍKEND: Den dětí oslaví v neděli na Doubravce v Teplicích

Minulý víkend co se týče počasí oslavám Dne dětí příliš nepřál, ale příležitost dopřát našim nejmladším akci plnou soutěží i poznání budou mít rodiče i tuto neděli 9. června. Od 10 do 13 hodin zde proběhne akce Den dětí na hradě Doubravka, kterou pořádá místní spolek organizace AVZO - Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, která na dominantě Teplicka již desítky let sídlí.

Den dětí na Doubravce, ilustrační foto z minulých let. | Foto: Se svolením Jiřího Richtra