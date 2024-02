Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

Masopust v Bystřanech. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Málek

TEPLICKO

Bystřanský masopust

Kdy: v sobotu 10. února od 13.30

Kde: Bystřany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní průvod s muzikanty a občerstvovací stanicí projde obcí Bystřany do Úpořin na statek, kde bude připraveno občerstvení v podobě zabijačkových dobrot či masopustních koblížků. Proběhne také soutěž o nejlepší masopustní koláček.

Červenoújezdský masopust

Kdy: v sobotu 10. února od 13.00

Kde: Červený Újezd

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolek Veselý venkov pořádá s podporou obce Hrobčice už jedenáctý masopust. Účastníky čeká masopustní obchůzka po staveních s občerstvením za doprovodu folklorního souboru Jarošovci a Podřipského harmonikáře, při které si užijí tanečky, říkadla i písničky. Poté se sejdou na návsi, kde budou připraveny masopustní dobroty. Návštěvníci v maskách dostanou svařák zdarma.

Masopust v Červeném Újezdu 2022:

Zdroj: Deník / Petr Málek

Masopust v Duchcově

Kdy: neděle 11. února od 14.00

Kde: Duchcov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Duchcovem projde masopustní průvod. Ten bude zahájen na parkovišti v Sadové ulici a projde ulicemi Smetanova, Družby, Vrchlického, V Domkách, Horská cesta a Masarykova. Zakončen bude na nám. Republiky, kde se chystají zabijačkové hody a program plný zábavy a soutěží. Akcí provede Ansámbl Bezevšeho. Každý účastník v masce obdrží masopustní polévku zdarma.

Reprezentační ples statutárního města Teplice

Kdy: pátek 9. února od 20.00

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Už podvacáté se uskuteční teplický reprezentační ples, který láká na hosty jako Petr Sovič a Goden big band Praha, Abba Stars the Trubite band from Prague, Fantasy music, Lepší večer a hosté, DJ Milan Pahorecký či Ilusisas - UV light show. O taneční vstupy se postará Darija Pavlovičová s Dominikem Vodičkou, TK Styl Dance Teplice a VIVA jump. Proběhne také módní přehlídka Ateliéru Nadi Moravcové.

Masopust v Bílině zpestří Panoptikum Maxe Fische, pod vedením Martina Ryby

Přednáška k výstavě Masožravci vs. vegetariáni

Kdy: sobota 10. února od 10.00

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: běžné vstupné

Proč přijít: Návštěvníci výstavy mají možnost si přijít vyslechnout zajímavosti o výstavě přímo od hlavního chovatele Petra Haberlanda. Přednášky proběhnou od 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30. Další se ve stejné časy chystají také v sobotu 17. února a v sobotu 24. února.

Monkey Business

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: Knak Teplice

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Česká hudební skupina Monkey Business, hrající pop a funk, se opět chystá do teplického Knaku. O hudbu na afterpárty se postará DJ Márty Čonin. Vstupenky je možné zakoupit ZDE.

Zdroj: Youtube

Kryptor, Fleshless, Arawn

Kdy: sobota 10. února od 19.00

Kde: Hvjezda Teplice

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: V klubu Hvjezda se chystá metalová jízda. Vystoupí Arawn (19.30), Fleshless (20.45) a Kryptor (22.00).

ÚSTECKO

Fotbalový ples FK ČL Neštěmice

Kdy: v pátek 9. února od 19.00

Kde: Kulturní sál Horizont v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Fotbalový klub Český lev Neštěmice zve na fotbalový ples. Těšit se můžete na welcome panák podle oblíbené barvy, na vyhlášení nejlepších hráčů všech věkových kategorií za rok 2023, chybět nebude tombola o skvělé ceny a hudba od nejlepšího ústeckého hitmakera DJ Radka. Zajištěn je raut nejen v podobě minichlebíčků či miniburgerů.

Antonín Dvořák: Rusalka

Kdy: v pátek 9. února od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170 – 450 korun

Proč přijít: Opera Rusalka od Antonína Dvořáka patří mezi nejkrásnější české opery a těší se velké oblibě nejen na prknech českých divadel, ale i v zahraničí. Jádrem příběhu je konflikt vodní víly s lidským prostředím. Rusalku uvede Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v pátek od 19.00.

Stoletá diskotéka

Kdy: v pátek 9. února od 20.00

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Stoletá diskotéka je zpět. Ivan Dostál se vrací do Národního domu, aby zahrál to nejlepší, co vzniklo od šedesátých let do současnosti v české i zahraniční hudbě. Na hity prověřené časem i žhavé novinky můžete tančit nebo posedět s přáteli a zaposlouchat se. Pořadatelem je Kulturní středisko města Ústí nad Labem.

Chlumecký masopust

Kdy: v sobotu 10. února od 9.00

Kde: Chlumec, u hasičárny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od 9.00 bude možnost nahlédnout pod ruce mistra řeznického, od 10.00 vyráží průvod masek. Těšit se můžete na občerstvení, prodej zabíjačkových specialit a na prdelačku zdarma. Chlumecký masopust odstartuje v sobotu v 9.00.

Ústecký masopust



Kdy: v sobotu 10. února od 10.00 do 15.00

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Skvělá atmosféra, tradiční zabíjačkové speciality a bohatý doprovodný program. To je 6. ročník oblíbeného Ústeckého masopustu. V 11 hodin půjde na řadu průvod plný hudby a masek z Lidického náměstí. Na místě čeká na příchozí soutěž o nejlepší jitrnici, dětská dílnička, zvířátka v domácí zoo a další.

Běh přes Nedvězí vrch

Kdy: v neděli 11. února od 10.30

Kde: U rozcestí pod restaurací „Pohoda“ na Střížovickém vrchu

Za kolik: 25 – 50 korun

Proč přijít: Něco pro milovníky běhání. Organizátoři zvou příznivce sportování v přírodě na běžecké závody v blízkém okolí Ústí nad Labem. Trasa dlouhá zhruba 7,5 kilometru vede mírně zvlněným terénem s krátkými zpevněnými úseky. Přijďte si otestovat své běžecké schopnosti za lidovou cenu.

MOSTECKO

Masopust ve Vtelnu

Kdy: sobota 10. února od 14.00

Kde: Náves, Vtelno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Vtelně se opět můžou účastníci sejít v průvodu v maskách a obejít ves. Ještě před tím si děti budou moci masky dotvořit. Následovat bude od 16.30 pohádka s divadlem Brambůrky – Hrnečková Karkulka, od 18 hodin zahraje Tandem. Lidé se mohou těšit také na zabíjačkové pochoutky po celé odpoledne.

Cocotte Minute

Kdy: pátek 9. února od 21.00

Kde: Ponorka Litvínov

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Česká crossover kapela Cocotte Minute se vydala na turné Vostrý jaro tour 2024 a zavítá také do litvínovského klubu Ponorka. Vstupenky jsou k mání v předprodeji na Goout.cz.

Zdroj: Youtube

Saturday nights v Hotelu Cascade: Šárka Vaňková

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Hotel Cascade, Most

Za kolik: 200 a 150 korun

Proč přijít: V mosteckém Hotelu Cascade během ledna a února probíhají hudební sobotní večery se známými osobnostmi. Na třetím z nich bude hlavním hostem zpěvačka Šárka Vaňková se saxofonistkou, vystoupí také Klub 49. Na posledním večeru se budou moci lidé těšit na Romana Vojtka (24. února).

DĚČÍNSKO

Masopust ve Varnsdorfu

Kdy: v sobotu 10. února od 8.00

Kde: Náměstí E. Beneše, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Středobodem letošního varnsdorfského masopustu bude náměstí E. Beneše. Už v 8 hodin tu vypuknou masopustní hody, na kterých si lidé budou moci pochutnat na výhradně místních dobrotách. V 9 hodin se tradičně sejdou masopustní maškary na nádvoří ZUŠ a vydají se v průvodu městem. Ten obohatí akrobaté na chůdách, zahraje a zazpívá Dykyta. Od 10 hodin pak na náměstí odstartuje velká masopustní taškařice, i letos tu budou narážet starostenský sud piva.

Masopust v Krásné Lípě

Kdy: sobota 10. února od 14.00

Kde: Křinické náměstí, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Folklorní soubory Lužičan a Dykyta zvou do Krásné Lípy na tradiční masopust. Sraz je ve 14 hodin na náměstí před Aparthotelem Lípa, odkud bude následovat obchůzka městem.

Krásnolipský masopust 2019:

Zdroj: Deník/Jitka Vepřovská

Masopustní průvod ve Velkém Šenově

Kdy: v sobotu 10. února od 13.30

Kde: Velký Šenov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní masopust spojí ve Velkém Šenově s výhrou v anketě Deníku o nejkrásnější vánoční strom. Poté, co na náměstí rostly jitrnice na stromech, splní na této akci další slib, a to, že pivo poteče potokem. Vlastní půllitry doporučují vzít s sebou. Masopustní průvod začne u hasičské zbrojnice, do průvodu přivítají nejen masky, ale i různé hudební nástroje, včetně řehtaček a bubínků. Na konci průvodu bude čekat posezení s občerstvením a hudbou.

LOUNSKO

Masopustní oslavy v Lounech

Kdy: od čtvrtka 8. února

Kde: Sportovní hala a knihovna, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Lounech odstartují ve čtvrtek 8. února masopustní oslavy. Letošní nový program nabídne několik samostatných akcí, a to až do středy 14. února. Ve čtvrtek od 9.30 mohou zájemci přijít na Masopustní taškařici do sportovní haly. Akce je určená dětem z mateřských škol i veřejnosti. V pátek od 10 do 12 hodin připraví Městská knihovna ve svém objektu masopustní kreativní dílnu pro malé i velké a v neděli od 15 do 17 hodin tamtéž soutěž o uvaření nejlepší polévky.

Vyprávění o Nepálu v Mederově domě

Kdy: v pátek 9. února od 17.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Návštěvníci Mederova domu na žateckém náměstí 5. května detailně poznají Himálaj, Nepál a především národní park Sagarmatha. Zavede je tam promítání a vyprávění Lubomíra Pokorného, který absolvoval pozoruhodnou expedici. Vysokohorský trek nabídne například úchvatný pohled na čtyři osmitisícovky - Mt. Everest, Lhotse, Cho oju a Makalu.

CHOMUTOVSKO

C. K. Masopust v Kadani

Kdy: v sobotu 10. února od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dobré jídlo, pití a zábavu. To vše opět přinese letošní C. K. Masopust na Mírovém náměstí v Kadani. Probíhat bude od 10 do 16 hodin. Celým dnem bude návštěvníky jako obvykle provázet postava legendárního Švejka, ale také hudební kapely Motovidlo, Brass Band a Švejk Šraml hrající k poslechu i tanci. Ze stánků rozmístěných po celém náměstí si vybere každý. Chybět nebude ani maškarní průvod k řece spojený s odsouzením a poté topením Morany.

Masopustní veselice v Zooparku Chomutov

Kdy: v sobotu 10. února od 14.00

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: 90/50 korun

Proč přijít: Chomutovský zoopark opět po roce připravil masopustní veselici. Uskuteční se v sobotu 10. února ve skanzenu Stará Ves od 14 do 16 hodin. Chybět nebude rozpustilý průvod maškar, který doprovodí i místní jezdecký oddíl. Svou jízdu začne u kapličky, vydá se na malý okruh po zooparku a následně se vrátí zpět do skanzenu k roubence. Tam účastníci průvodu dostanou klíč od Staré Vsi, aby bylo mohli spustit veselí. Do tance bude hrát Veselá krušnohorská muzika, přítomné pobaví herci z Divadla Mazec, připravená je také soutěž o nejhezčí masku a zabijačkové pochoutky.

LITOMĚŘICKO

Masopust v Soběnicích a Mladé

Kdy: v sobotu 10. února od 9.30

Kde: Soběnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Soběnicích a Mladé přichystali na sobotu 10. února oslavu masopustu. Začne v 9.30 hodin v Soběnicích u čp. 6, o hodinu později se vypraví průvod maškar obcí. V Mladé se masopustní masky projdou ulicemi od 13.00. Hrát bude kapela Máňa trio. Závěrečné pohoštění v soběnické hospodě se otevře ve 14.00.

Masopust v Libochovanech

Kdy: v sobotu 10. února od 13.00

Kde: obec Libochovany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní veselici připravili na sobotu 10. února v obci Libochovany. Zábava začne ve 13 hodin na dvoře místního úřadu, o hodinu později vyrazí průvod rozpustilých masek ulicemi. Návštěvníci se mohou kromě skvělé nálady těšit také na zabijačkové dobroty, pěvecké a taneční vystoupení Musical School DDM, skupinu Camna a dokonce i stánek s knedlíky.