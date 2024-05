Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

TEPLICKO

Po stopách Davida

Kdy: sobota 18. května od 9.00

Kde: Krupka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: KČT, odbor Krupka zve na výlet za krásami okolí Krupky - Po stopách Davida. Sraz účastníků je na autobusové zastávce Krupka - Bohosudov, MěÚ po 9. hodině. Odjezd autobusu na Komáří vížku v 9.22. Trasa měří zhruba 21 kilometrů: Komáří vížka - Fürstenau - Kohlhaukuppe - Cínovec - Dubí.



Procházka nočním městem

Kdy: sobota 18. května od 20 do 22 hodin

Kde: náměstí Svobody, Teplice

Za kolik: 170 Kč

Proč přijít: Pojďte s námi za opravdu originálním zážitkem! Speciální večerní prohlídka města, kterou zakončíte výhledem na zářící Teplice se sklenkou Prosecca. Sraz na náměstí Svobody před informačním centrem.

LÁZEŇSKÁ TEPLICE 2024: Kompletní program na scénách

Cirkusácká pohádka

Kdy: neděle 19. května od 10:30

Kde: Krušnohorské divadlo, Teplice

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Pohádka plná humoru a písniček. Ovšem pozor, tentokrát z bláznivého cirkusového prostředí. Pojďte s námi zjistit, že všechno se na první pohled leskne a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jinačí. Hrají: Lukáš Jurek, Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková. Délka představení je 55 minut bez přestávky. Vstupenky zde.

ReUse dny

Kdy: neděle 19. května

Kde: Zámecká zahrada, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte prožít inspirativní den plný aktivit pro děti i dospělé. Bude se SWAPovat, tvořit, malovat.. a zároveň podpoříte dobrou věc. Akci pořádá Federace nábytkových bank a re-use center ve spolupráci se spolkem Swap Teplice.

MOSTECKO

AC/CZ – Top AC/DC tribute show

Kdy: pátek 17. května od 19 do 23 hodin

Kde: Music arena Nový obzor, Most

Za kolik: 350 Kč

Proč přijít: Nejúspěšnější AC/DC tribute kapela nejen v České republice, kritiky uznávaná jako jedna z nejlepších i v zahraničí. Kapela působí na scéně od prosince roku 2010 a má za sebou přes 800 vystoupení. Pravidelně koncertuje nejen v České republice, ale také Slovensku, Polsku, Rakousku, a především v Německu a v roce 2024 kapela vystoupila pro prezidenta České republiky v rámci pořadu České televize. Zpěvák kapely AC/CZ Josef Šimún je pravidelným hostem světového projektu orchestru Lords of the sound. Můžete se těšit na velkou divadelní a koncertní show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně precizní interpretací těch největších hitů od AC/DC. OPEN 19:00, START 20:00. Předprodej v síti Ticketlive.

Májova slavnost vína

Kdy: sobota 18. května od 13:30 do 20 hodin

Kde: Vtelno, Most

Proč přijít: přehlídka vín za účasti sedmi vinařství. K tanci a poslechu hraje Tandem, pro zábavnou vzpomínku můžete využít fotokoutek Whitebox, k zakoupení budou delikatesy šéfkuchaře restaurace Aromi, sýry, klobásy, frgále a další.

ÚSTECKO

Chabařovická pouť 2024

Kdy: do soboty 18., do neděle 19. května

Kde: Chabařovice, náměstí 5. května a okolí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Chabařovická pouť patří mezi tradiční akce v Chabařovicích. Kolotoče, stánky, cukrová vata a další. Akci provází i bohatý doprovodný program završený ohňostrojem. Město obnovilo tuto tradici v roce 1993, a málokdo z návštěvníků ví, že tato oblíbená akce nebyla původně chabařovická. Poutě se konaly ve Vyklicích, které však musely ustoupit spolu s dalšími obcemi těžbě uhlí. Město Chabařovice tak pořádání poutě převzalo a v tradici pokračuje na počest a vzpomínku na zaniklé obce. Návštěvníci mohou zavítat do sportovních areálů zafandit si při divácky zajímavých utkáních, fandové vůně benzínu jsou zváni do motoareálu, v KD Zátiší je živá hudba, a celé město se uvolní a baví.

Čajů Fest 2024

Kdy: neděle 19. května od 10 hodin

Kde: vila Carla Friedricha Wolfruma v ulici Na Schodech, sídlo ČR – Sever

Za kolik: předprodej 330, na místě 390 korun

Proč přijít: Už 11. ročník oblíbeného festivalu plného čaje, pohody a muziky. V ceně vstupenky je keramický šálek a 20 ochutnávek u čajových mistrů. Pro čajovny a čajaře je opět vyhlášena soutěž o ceny "Mistr čaje Čajů festu", kterou můžete ovlivnit svým hlasem pro vašeho nejoblíbenějšího čajaře či čaj. Letos budeme mít v soutěži také kategorii dětských čajovníků. Celým dnem vás bude provázet moderátor Honza Černecký. Můžete se těšit na mistry čaje z České republiky i zahraničí a jejich čajové obřady, čaje z celého světa, orientální kuchyni, čajovou keramiku a jiné propriety, workshopy, bojová umění, masáže, malování henou a program pro děti i dospělé.

