Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

Kapela Sto zvířat. Archivní foto | Foto: Archiv

TEPLICKO

Koncert Sto zvířat

Kdy: pátek 8. března od 20.30

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Kapela Sto zvířat vyrazila na turné s názvem „99 zvířat na turné“ k 34 letům existence. Představí nové album a společně se svými fanoušky bude vzpomínat na zpěváka Honzu Kalinu, který nečekaně zemřel loni v srpnu. Kapela odehrála na dva a půl tisíce koncertů u nás, v USA, v Německu, ve Francii, Švýcarsku, Belgii a Lucembursku. Nejsledovanějším klipem na Youtube je píseň Nikdy nic nebylo, která má více než osm milionů zhlédnutí.

Zdroj: Youtube

King Howl na Moskvě

Kdy: pátek 8. března od 20.30

Kde: Moskva, Bílina

Za kolik: 190/250 korun

Proč přijít: Heavy blues nářez ze Sardinie, to jsou King Howl, kteří zahrají v Bílině. Kapelu ocení nejen posluchači tvrdšího blues, ale také fanoušci stoner rocku, sedmdesátkového klasického rocku, funky, ale také punku, protože prvky těchto žánrů jejich nápaditá hudba nabízí. Vstupenky jsou k dispozici ZDE.

Zdroj: Youtube

Roztáhněte křídla a leťte - ukázky papoušků v Botance

Kdy: sobota 9. března od 9.00 do 17.00

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: v rámci běžné prohlídkové trasy

Proč přijít: Seznamte se s kakadu šalamounským, žakem šedým či korelou chocholatou i mnoha dalšími exotickými pestrobarevnými krasavci, kteří vás přiletí potěšit a zároveň poučit o svém životě v dalekých tropech. Papoušky uvidíte ve foyer skleníku Tropicana také v sobotu 9. března a v sobotu 16. března.

Koncert Black Sabáka a New Black Jack

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Hvjezda, Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Ústecké kapely Black Sabáka a New Black Jack vystoupí v teplickém klubu Hvjezda, kam přivezou pořádnou porci tvrdé muziky. Na své si přijdou milovníci hudebních žánrů hard rock a heavy metal.

Nedělní výběh v zámecké

Kdy: neděle 10. března od 9.30

Kde: Zámecká zahrada – u opiček, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Trávíte rádi dny sportem? Můžete se přijít proběhnout po zámecké zahradě a jejím okolí v rámci akce Rozběháme Česko – Rozběháme Teplice.

Po stopách Davida

První z výletů se uskuteční 9. března, sraz bude jako vždy na Mariánském náměstí v 9 hodin. Trasa povede tentokrát přes Vrchoslav, vrch Loupežník a Tři rybníčky na Komáří vížku. Kdo nebude mít dost, může vyrazit zpět dolů po žluté turistické trase.

Série výletů Po stopách Davida pokračuje v Krupce i v letošním roce

ÚSTECKO

Kladení mýdla se jelenem

Kdy: pátek 8. března od 16.00

Kde: hřbitov na Střekově, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústečtí muzejníci a přátelé historie se sejdou u příležitosti 169. výročí narození zakladatele proslulé továrny na mýdlo na Střekově Johanna Schichta u secesní rodinné hrobky na střekovském hřbitově. Uctění památky významného továrníka proběhne v pátek 8. března v 16.00.

Fast Food Orchestra v Ústí

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Národním dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Nomádi tuzemských i zahraničních dálnic, Fast Food Orchestra rozváží reggae a ska rytmy po klubech i festivalech již od roku 1998. V ústeckém Národním domě představí svou novou (už desátou!) desku Bistro snů. Největší devizou kapely jsou živá hraní, při kterých s oblibou vtahují diváky do děje. Start koncertu je v sobotu 9. března od 19.00.

Zdroj: Youtube

Maškarní ples

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: KD Svoboda v Libouchci, Ústecko

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: T. J. Sokol Libouchec zve na tradiční maškarní ples – Šibřinky. Letošní téma pro masky je branná a tělesná výchova. Hrát bude kapela Premiér. Ples se uskuteční v KD Svoboda v Libouchci v sobotu 9. března od 20.00. Vstupné přijde na 180 korun.

Krmení piraň

Kdy: sobota 9. března od 12.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 60/120 korun

Proč přijít: Když jsou pirani hladové, je jejich krmení rychlou záležitostí. Potrava, kterou ošetřovatelé ponoří do vody, je za několik okamžiků pryč! Předpokladem je však správné rozložení krmné dávky, protože pokud nemají hlad, nabízené potravy si ani nevšimnou. Krmení piraň probíhá v ústecké zoo celoročně a to vždy v sobotu od 12.00. Lístek do zoo přijde pro dospělého na 120 korun, dětské vstupné stojí 60 korun. V zimní sezoně říjen – březen je areál zoo otevřen od 9.00 do 17.00.

MOSTECKO

Horor cirkus Ohana

Kdy: do 10. března

Kde: Park Šibeník, Most

Za kolik: 450-550 korun

Proč přijít: Horor cirkus Ohana začal své turné v Mostě a letos nabízí nový mezinárodní program The Future ve stylu postapokalypsy a boje o přežití. Personál tvoří dvě desítky lidí. Představení obsahuje vulgaritu, proto je vstup doporučen od 12 let věku. Kapacita stanu je 350 lidí. Vstupenky stojí 550 a 450 korun podle typu sezení. Představení je v pátek a v sobotu od 18.30 hodin a v neděli od 17 hodin. Vstupenky lze objednat ZDE nebo zakoupit v hotovosti na místě nejpozději půl hodiny před začátkem představení.

Zdroj: Ohana horor cirkus

Divadelní festival NaNečisto

Kdy: od pátku 8. do neděle 10. března

Kde: ZUŠ F. L. Gassmanna, Most

Za kolik: 70/100/700 korun

Proč přijít: Základní umělecká škola F. L. Gassmanna pořádá divadelní festival NaNečisto, už 19. ročník přehlídky. Na programu jsou různé semináře, diskuze, divadelní představení nebo koncerty. V pátek program začne semináři od 9 do 13 hodin, následovat budou diskuze a představení od 14 hodin až do půlnoci. V sobotu semináře proběhnou ve stejné časy, od 14 hodin se budou moci lidé opět zúčastnit diskuzí nebo se podívat na divadelní představení. Od 22.30 proběhne koncert Matěje Výborného s doprovodným programem. V neděli začne program, kromě dopolední akce pouze pro zvané, divadlem od 11.30. Rozloučení je v plánu od 16.00 do 16.30. Jedno představení stojí 70 korun, koncert 100 korun a permanentka 700 korun.

LOUNSKO

Dětský karneval ve Vinařicích

Kdy: sobota 9. března od 13.30

Kde: sokolovna Vinařice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Ve Vinařicích u Loun proběhne v sobotu 9. března dětský karneval. V místní sokolovně budou připraveny soutěže, tombola, focení s prasátkem Pepinou, nebude chybět ani hudba a občerstvení. Zvány jsou nejen děti, ale také rodiče a prarodiče. Akci pořádá Kulturní komise při Obecním úřadu ve Vinařicích.

Dětský karneval v Podbořanech

Kdy: neděle 10. března od 15.00

Kde: Národní dům Podbořany

Za kolik: 50/100 korun

Proč přijít: Dětský karneval s podtitulem Z pohádky do pohádky proběhne v neděli 10. března v Národním domě v Podbořanech. Děti si zatančí a pobaví se při hrách o odměny. Každý účastník může přinést drobné občerstvení a usilovat o ocenění v soutěži O zlatou vařečku. Součástí akce bude také bazárek oblečení a různých drobností. Výtěžek pomůže zaplatit výlet dětí z pěstounských rodin letos v létě.

CHOMUTOVSKO

Večer pro ženy ve Březně

Kdy: pátek 8. března od 18.30

Kde: Kulturní dům U Rybníčka, Březno

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Povídání s Dominikem Chabrem, světovým Mužem roku 2022, a modelkou a herečkou Alicí Bendovou. To je jen část programu, který v pátek 8. března nabídne Večer pro ženy ve Březně u Chomutova. Na oslavu MDŽ jsou ovšem zváni i muži. Na příchozí bude čekat drink na přivítanou, profesionální obsluha podá kávu, víno, prosecco či degustační talíře. Talk show povede Denisa Budáková, těšit se můžete také na pánskou módní přehlídku, taneční vystoupení a navíc překvapení.

KaDiBřez: Ženitba v Orfeu

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: KZ Orfeum, Kadaň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Kadani probíhá 14. ročník festivalu Kadaňský divadelní březen, čili KaDiBřez. Zajímavou podívanou přinese i v pátek 8. března, kdy DK Jirásek Česká Lípa přiveze kus Ženitba. Jde o tragikomedii z pera Nikolaje Vaslijeviče Gogola. Příští pátek ve stejný čas ožije Orfeum znovu. Tentokrát sehraje Bažantova loutkářská družina dvě loutkové meotarové stínové komedie. Půjde o zkrácenou neklasicky hranou klasiku Faust a komedii Nelkej, Čechie.

DĚČÍNSKO

Maškarní bál Tolštejnského panství

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Kulturní dům, Rybniště

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V Rybništi se uskuteční Maškarní bál Tolštejnského panství s předáním ceny Zlatá múza severu. K tanci a poslechu zahraje Galaxie. Nebude chybět předtančení, zajímavá tombola a ocenění masek. Vstupenky v předprodeji na telefonu 774 565 184.

Lezecká neděle s dětmi

Kdy: neděle 10. března od 10.00 do 12.00

Kde: Lezecká stěna, Děčín-Bělá

Za kolik: 50 a 100 korun

Proč přijít: Rodiny s dětmi si mohou užít speciální nedělní otvíračku Lezecké stěny v Tělocvičné ulici v Bělé. K dispozici jim bude lezecké vybavení na zapůjčení, pro děti kruhy, gymnastický šátek, tyče na šplh, překážková dráha a boulder. Dospělí zaplatí za vstupenku o padesátikorunu více, zalézt si mohou ale přijít i lidé bez dětí.

Dětský zámecký karneval

Kdy: neděle 10. března od 14.00

Kde: Knihovní sál zámku, Děčín

Za kolik: 60 a 90 korun

Proč přijít: Tanečky i soutěže v maskách si užijí nejmenší návštěvníci na Maškarním karnevalu na děčínském zámku. Program zajišťuje Sváťovo dividlo. Dospělí zaplatí za vstupenku 90 korun, děti o 30 korun méně. Vstupenky je doporučeno zarezervovat na webu zámku.

LITOMĚŘICKO

Litoměřický loutkový festival

Kdy: od soboty 9. března

Kde: Divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

Za kolik: 50 až 300 korun

Proč přijít: Jubilejní 20. ročník Litoměřického loutkového festivalu se uskuteční od 9. do 13. března v litoměřickém divadle. Čeká nás několik loutkových představení a tradiční průvod, který odstartuje v sobotu ve 13.30 u divadla. Akce letos přináší nejen pohádková představení, ale také nový koncept průvodu v podání Volného Občasného Sdružení Akrobatů, známého jako V.O.S.A. Theatre. Nabídne pouliční průvodovou inscenaci Bajka s loutkami v nadživotní velikosti o přírodě a o nás. Z pohádek uvidíme Hurvínek a nezvaný host (sobota od 15.00), Pověsti pražské aneb Pohádky ze staré Prahy (neděle od 15.00), O pejskovi a kočičce (pondělí od 9.00), Máša a tři medvědi (úterý od 9.00) a Drak a moucha bzzt (středa od 9.00).

Připomínka válečných hrůz v Terezíně

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Wieserův dům, Terezín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Terezíně proběhne v sobotu 9. března vzpomínkový večer k uctění památky obětí vyhlazení Terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince v noci z 8. na 9. března 1944. Připomínka 80 let této tragické události se koná v prostorách Wieserova domu v Terezíně od 20 do 22 hodin. V umělecké části programu vystoupí zpěvačka a klavíristka Kateryna Kolcova-Tlustá s písněmi v jazyku jidiš a bude uveden krátký film s tematikou holocaustu s hudebním doprovodem S.V.A. Trio.