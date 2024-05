Už máte nějaké plány na první květnový víkend?

Leoš Mareš. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Májový jarmark

Kdy: sobota 4. května 2024

Kde: Bílina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Májový jarmark zaplní bohatým hudebním i doprovodným programem celý areál Kyselky v Bílině. Na hlavní scéně v letním amfiteátru vystoupí Raego, Vesna, Turbo, Michal David a Leoš Mareš. Další program bude na hudebních scénách u Lesní kavárny Kafáč a U Kádi, zábava pro děti čeká u altánku, na Minigolfu i na Růžovém paloučku. Zajištěno je také občerstvení, prodejní stánky Šikovných rukou a výletní vláček z Mírového náměstí na Kyselku a zpět.

Tři hudební scény, jedna dětská, fotokoutek, stánkový prodej, výletní vláček. Podrobné info zde.

Prodejní výstava kaktusů

Kdy: 4. a 5. května od 9 do 18 hodin

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: v rámci vstupenky do Botanické zahrady, 100 Kč pro dospělého, 50 Kč pro děti

Proč přijít: O víkendu bude po celý den probíhat prodejní výstava kaktusů od Myšáka.A tentokrát nejen kaktusů, nýbrž nově také sukulentů, a dokonce i oblíbených masožravek! Přijďte se do zahrady pokochat a třeba si nějakého fešáka odnést i domů.

Punk rock na Hvjezdě

Kdy: 4. května od 20 hodin

Kde: Hvjezda, Teplice

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Tak zase po roce se koná povinný večírek na Hvjezdě v Teplicích! Vystoupí: Remember The Heroes (Teplice), Louty (Roudnice), Švindl (Litoměřice), Kontroverze (Teplice). Přijďte si zlepšit náladu a podpořit lokální punk rock scénu!