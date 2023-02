O peníze za rozbitý mobil si řeknou, za úraz ne. Oběti násilí neznají svá práva

Pracovní vykořisťování se mělo týkat čtyř obětí, organizování nucené prostituce dvou. „Ve většině případů svým obětem zadržovali doklady. Odebírali jim veškeré výdělky a dávali jen kapesné,“ popsala státní zástupkyně Jana Jelenová. Lepší život v Anglii se tedy nekonal. Mladé ženy prodávaly své tělo v oblasti Nottinghamu a Birminghamu. „Spočívalo to téměř v denním poskytování sexuálních služeb ve formě pohlavního styku za úplatu,“ reprodukovala v úterý Jelenovou CNN Prima News. Jak vyplynulo z dnešních výpovědí, erotické inzeráty na internetu zakládali ženám obvinění.

Ve středu 22. února vypovídal Jaroslav Tokár, žijící v Anglii s rodiči už od dětství. V případě náboru bezdomovců v Klášterci a Kadani se vymlouval, že to byla věc spoluobžalovaného, on to jen odřídil do Anglie. „Já tam nikoho netahal,“ řekl Tokár. Obžaloba mu vytýká i to, že jednoho z poškozených fyzicky ohrozil. „Je pravda, že jsem se s ním popral, ale protože požadoval sex po mojí manželce,“ reagoval obžalovaný. Peníze, které měl vybírat, prý neinkasoval. „Měl jsem 750 liber týdně jako řidič z povolání, k tomu družka brala na dceru 150 liber,“ řekl obžalovaný s tím, že to mu bohatě stačilo.

Polorodinný gang soudí v Ústí za obchodování s lidmi.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Ženu, kterou měl gang pást, prý Tokár poznal v Ústí, kde se mu svěřila, že ji týrá partner. Chtěla do Anglie, tak ji tam vzal a zapletl se s ní. Tokár nepopíral, že provozovala prostituci. Ale aby měla na všechny své zájmy, spíš jí prý přispíval on. Rovněž Jaroslavův bratr Josef dnes popíral obžalobu, že by v Anglii vozil ženy za prostitucí. Připustil, že je možná vozil něco si vyřídit ve městě. „Já o tom nemám páru, na ničem jsem se nepodílel,“ uvedl muž s tím, že v Británii byl sám v nouzi, o práci nezavadil, měl tu prohřešky vůči zákonu. A nakonec se vrátil do Česka, kde skončil u prodeje a výroby pervitinu.

Hlavní líčení bude pokračuje i ve čtvrtek 23. února, soud má v plánu vyslýchat třetího obžalovaného, otce Jaroslava a Josefa, Josefa Kováče. V řadě dalších jednacích dní, naplánovaných zatím do března, budou vypovídat svědci. Kauza se nyní týká už jen pěti obžalovaných. Jedna z osob totiž ve středu se státní zástupkyní uzavřela dohodu o vině a trestu. Vzhledem k čistému trestnímu rejstříku dostala jen podmínku. „Byla stíhána až následně, že ovlivňovala trestní řízení a docházelo k uplácení jedné ze svědkyň,“ popsala Jelenová, co kladla obžaloba za vinu Světlaně Tokárové, matce Jaroslava a Josefa.