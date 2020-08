Mezi čtyřnohé pomocníky a psy-domácí mazlíčky některé provozy kladou rovnítko. Následují zákazy vstupů. „U našich klientů se velmi často vyskytují potíže s ochrankou jednoho konkrétního řetězce, kdy je jim odpírán vstup do obchodu,“ říká Jaroslava Polacseková, místopředsedkyně spolku Šťastný pes – Handicap z Kadaně.

„Negativní zkušenosti jsme zaznamenali i u lázní nebo nemocnic včetně těch největších pražských,“ pokračuje „Holčičku odmítli za přítomnosti psa vyšetřit na nemocničním oddělení, přestože vyšetření souviselo přímo s jejím handicapem. Rodičům byla náhradou nabídnuta léčba ambulantní cestou, kam pes mohl,“ popisuje jeden z případů Polacseková.

Jak ale sama dodává, postoj k asistenčním psům se liší. „Existují naopak zdravotnická zařízení, kde dovolí přítomnost psa i během operace,“ potvrzuje místopředsedkyně.

Úřad ombudsmana řeší každý rok kolem desítky stížností od lidí, kteří se kvůli asistenčnímu psovi setkali s diskriminací. Týkaly se i dětí, které nemohly se psem do školy. Zkušenosti s tím má i kadaňský spolek, nakonec ale vše dobře dopadlo. „Panu řediteli jsme zavolali, přivezli jsme psa ukázat a předvedli, jak vypadá jeho práce. Změnil názor a pes mohl žáka do školy doprovázet,“ vypráví Polacseková.

Přístup jednotlivců nakonec hodnotí organizace specializující se na výcvik asistenčních psů jako to nejdůležitější a jako něco, co si žádný nový zákon nemůže vymoci. „Za Liberecký kraj můžu říct, že se s většími problémy nesetkáváme,“ uvádí Andrea Tvrdá z organizace Elva Help, která se zaměřuje i na výcvik asistenčních psů.

„Když měli naši klienti odepřený přístup do obchodu, například je nepustila ochranka, zavolala jsem pro příště vedení řetězce, případně udělali ukázku a vše si vysvětlili,“ vypráví. „Nechali jsme si vystavit písemný souhlas a tím se prokazujeme. Domluva je většinou možná i pro nás jako trenéry psů, kteří ještě vycvičení nejsou a musí se někde učit,“ pokračuje.

Problém naopak nastává, když se střetne několik zájmů najednou. „Jedna naše klientka byla vyzvána v teplické prodejně, aby obchod opustila. Byla tu totiž přítomná náboženská skupina, které přítomnost psů vadila. Majitelka zvážila výši možné útraty a zvolila si druhou skupinu,“ popisuje.

Problematická může být i přítomnost psů ve školách. „Některé děti se bez psa neobejdou. Některé ale naopak může jeho přítomnost brzdit ve zlepšení i integraci do kolektivu. Dítě i pes mohou být i snadným terčem pro ostatní. Vždy je zapotřebí zvážit, jestli je přítomnost psa tou nejlepší volbou,“ uzavírá Tvrdá.