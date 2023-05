Osm stovek vyslechnutých, tisíce hodin odposlechů, přes sedm stovek neoprávněně vydaných řidičáků, úplatky nejméně ve stovkách tisíc, nákladné dovolené a koníčky, šest obžalovaných. Další stovky lidí trestní stíhání ještě čeká. Policisté na severu Čech rozkryli pravděpodobně největší korupční kauzu týkající se prodeje řidičských průkazů. Upozornil na to abnormálně vysoký počet zkoušek na jednom z úřadů.

Kvůli údajnému prodávání řidičských průkazů padly obžaloby. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Stopy vedou na Děčínsko. Kauzou se tam policisté začali zabývat v roce 2019, kdy je ministerstvo dopravy upozornilo na neobvykle vysoký počet zkoušek na řidičské průkazy ve Varnsdorfu. Navíc od lidí nejen z okolí města, ale prakticky z celé České republiky včetně cizinců majících v Česku trvalý pobyt.

„Obžaloby se týkají zneužití pravomoci úřední osoby, dále byla podána obžaloba pro zločin přijetí úplatku ve vztahu ke zkušebním komisařům a jednak pro zločin podplácení ve vztahu k zástupcům autoškol, ve vztahu ke dvěma osobám pak byla podána obžaloba pro padělání a pozměnění veřejné listiny,“ vyjmenoval státní zástupce Lukáš Otipka, že tři obžalovaní jsou ohroženi třemi až deseti lety vězení, další tři jedním až třemi lety za mřížemi.

Po sedmiměsíčním vyšetřování se policie rozhodla k zásahu na varnsdorfské radnici a k domovním prohlídkám. Při nich zabavila řadu písemností a také přibližně jeden milion korun a značnou částku i v eurech a dolarech. Podle ředitele děčínského územního odboru policie Tomáše Kolbaby se jednalo pravděpodobně o největší případ prodeje řidičáků, vyšetřování zasáhlo hned do tří krajů. Samotný spis má téměř devět tisíc stránek, dalších pět tisíc stránek jsou přílohy.

Policisté práci zkušebních komisařů monitorovali pomocí kamer a odposlechů. „Autoškoly přihlásily na Městský úřad ve Varnsdorfu žadatele ke zkouškám. Ti ve většině případů ke zkouškám přijeli osobně. Zkušební test vyplnili a nechali si jej zkontrolovat ještě před odevzdáním zkušebním komisařem, který naznačil správnou odpověď,“ popisuje vyšetřovatel z hospodářské kriminálky Martin Czepan postup při falšování řidičských průkazů. V desítkách případů dokonce žadatelé ke zkoušce vůbec nedorazili a složili je za ně komisaři. Takto přišel jeden ze žadatelů i k řidičskému oprávnění na nákladní auto, aniž by absolvoval před zkouškou jedinou jízdu kamionem. Kromě komisaře, druhý během vyšetřování zemřel, a lidí spojených s autoškolami, je obžalovaný také překladatel z arabštiny. Ten je obžalován z podplácení.

Případ byl natolik rozsáhlý, že si jej všimli úředníci ministerstva dopravy, kterým se nezdálo jak množství lidí u zkoušek, tak i to, že jsou z celé republiky a jak se někteří žadatelé výrazně zlepšili. Jeden z nich měl například v Ostravě při opakovaných zkouškách 17 až 20 bodů z padesáti, ve Varnsdorfu udělal zkoušku hned na první pokus. „Od začátku ledna do začátku října 2020 proběhlo ve Varnsdorfu 1150 zkoušek. Pro srovnání, je to více než ve Zlíně, v Jihlavě nebo v Karlových Varech,“ upozornil státní zástupce Lukáš Otipka s tím, že takové korupční jednání je extrémně škodlivé nejen rozsahem, ale i tím, že na silnice se dostali lidé, kteří by řidičák v žádném případě dostat neměli. Mohou přitom způsobit dopravní nehody s velmi vážnými následky. Extrémně dobrá byla také úspěšnost při zkouškách. Zatímco ve velkých městech se pohybuje okolo 81 procenta, ve Varnsdorfu to bylo 88 procent.

Více než 700 lidí, kteří řidičská oprávnění získali nezákonně, o průkazy postupně přichází. To ale záleží na jednotlivých městských úřadech, které o odebrání řidičáků mohou rozhodnout. Správní řízení pravděpodobně čeká před krajskými úřady také jednotlivé autoškoly, které se měly do velké korupční kauzy zapojit. „Přibližně 400 lidí vypovědělo, že zkoušky proběhly řádně, že jim nikdo neradil. Ve vztahu k těmto osobám se nyní vyhodnocuje jejich trestní odpovědnost ve věci křivé svědecké výpovědi,“ doplnil státní zástupce Lukáš Otipka s tím, že několik těchto lidí bylo již odsouzeno k podmínkám nebo peněžitým trestům. U části z nich bylo rozhodnuto o ukončení trestního stíhání.