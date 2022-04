Opéct si buřty nedaleko Pravčické brány přímo na suché hrabance mezi stromy? Odhodit na suché listí nedopalek cigarety? Odejít od ohně, i když ještě není úplně dohašený? Anebo dokonce „ze srandy“ házet v lese zábavní pyrotechniku? I takové nápady mají vandalové a nepozorní návštěvníci v Českém Švýcarsku. Každoročně tam takto páchají obrovské škody. Národní park (NP) ale trápí také graffiti, loni někdo hned dvakrát posprejoval unikátní soutěsky. Velmi často řeší strážci parku i rýpání do skal. „Vandalové, ale i nepozorní návštěvníci, nás zaměstnávají více než dost,“ ví mluvčí NP České Švýcarsko Tomáš Salov.

Zatím naposledy hořelo v Českém Švýcarsku ve středu 13. dubna. Plameny se objevily v nepřístupném skalnatém terénu pod Gabrielinou stezkou u Křídelní stěny. Co bylo příčinou rozsáhlého požáru zatím oficiálně není jasné, zřejmě jsou ale viníky turisté. Událost začala ihned vyšetřovat policie. „Na základě provedeného šetření jsme začali vyšetřování pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, nicméně jsme teprve na počátku a nemusí se jednat o konečnou právní kvalifikaci,“ uvádí policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že kriminalisté prověřují příčiny a okolnosti požáru. Vyslechnuti byli svědci, spolupracují také strážci parku.

V prudkých stržích nedaleko Pravčické brány zasahovalo několik hasičských jednotek, pomáhal také vrtulník. Dohasit ohniska se podařilo v pátek. Oheň řádil v blízkosti místa, kde hnízdí sokoli. Jen díky štěstí nebylo jejich hnízdo zasaženo.

Podle informací Deníku svědci viděli dva muže, kteří se na stezce krátce před vypuknutím požáru pohybovali, byli podnapilí a údajně kolem sebe měli házet pyrotechniku, bouchací sirky nebo dělobuchy. Podle strážců parku na sebe tito turisté upozornili už u Pravčické brány, nechtěli prý platit vstupné a chovali se hrubě. Mělo jít údajně o cizince. Policie nechce tyto informace komentovat, zatím ale nebyl nikdo zadržen, ani nebylo s nikým zahájeno trestní stíhání.

Lesní požáry nejsou v Českém Švýcarsku ničím výjimečným. V drtivé většině případů za ně můžou právě neopatrní turisté. „Máme je tady poměrně často. Průměrně několikrát za sezonu. Jsou roky, kdy nejsou žádné, pak jsou ale sezony, ty sušší, kdy jich máme i deset za rok,“ potvrzuje mluvčí NP České Švýcarsko Salov.

Podle odborníků je lidský faktor za více než 90 % případů, přirozeně může dojít k požáru jen velmi výjimečně, například po úderu blesku do stromu. Loni například hořelo nedaleko Jetřichovic, zasahovalo tam tehdy 14 hasičských jednotek. Kvůli neopatrné manipulaci s ohněm hořelo nedaleko Pravčické brány také v roce 2018. „Měli jsme tu třeba případ, kdy si turisté rozdělali oheň přímo v lese mezi stromy na suché hrabance. Často jde i o odhozené nedopalky cigaret. Nejčastěji je to ale špatně uhašené ohniště nebo ohniště založené na špatném místě,“ říká Salov.

Žádné domy ani zdi? Vandalům to nevadí, počmárají unikátní skály. České Švýcarsko trápí také graffiti. „Děje se to. Čas od času to musíme řešit,“ přiznává Tomáš Salov.

Kresby u Belvederu i v soutěsce

Loni se například větší graffiti objevilo nastříkané v Labském kaňonu nedaleko Belvederu. Vandalové v roce 2021 „zkrášlili“ i Edmundovu soutěsku, objevila se tam „malůvka“ vysoká přibližně jeden metr a široká tři metry. Tyto graffiti pak likvidovala odborná firma. Důležité je, aby byla barva odstraněna co nejrychleji, každým razantnějším zásahem pískovcové skály totiž trpí. Povrchové čištění probíhá za pomoci přehřáté vysokotlaké páry. Pokud by totiž došlo k poškození skály, mohlo by dojít také k narušení její stability.

Každoročně se v parku objeví také několik menších čmáranic. S některými z nich si časem poradí sama příroda, většinu na frekventovaných místech ale musí odstraňovat experti. Za graffiti v chráněném území může park dát pokutu až 10 tisíc korun.

Někteří turisté skály často poškozují rytím různých nápisů. To se dělo už v dávné minulosti, někde na skalách mělo rytí také praktické využití. Byla tak označena například různá místa nebo události. „Lidé si neuvědomují, že tím poškozují skálu. Mohou poškodit i historické nápisy na skalách,“ odrazuje od rytí do skal Salov.

A kolik každoročně vydá národní park za vandaly a nepozorné návštěvníky? „Jsou to desítky tisíc korun ročně,“ dodává Tomáš Salov. Další obrovské náklady ale vznikají například hasičům a dalším bezpečnostním složkám. Při nasazení vrtulníků a několika jednotek při hašení požárů v nepřístupných terénech se náklady pohybují ve statisících až milionech korun.

I když procentuálně je turistů, kteří se neumí chovat, velmi málo, jejich počet se měří na promile, v Národním parku České Švýcarsko přesto řeší řadu potíží. Je to proto, že tam projde obrovské množství turistů, i těch „neposlušných“ je proto více. Počítadla v Českém Švýcarsku každou sezonu napočítají kolem jednoho a půl milionu návštěv.