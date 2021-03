Nikoli čtyři, ale pět velkokapacitních očkovacích center bude nakonec v Ústeckém kraji. Nově vzniká také v areálu chomutovské nemocnice, otevře se v řádu týdnů. Stavební úpravy v budově H už začaly.

„Ve středu 3. března proběhlo stavební zaměření prostoru a o den později byly zahájeny stavební úpravy – výměna podlahové krytiny, rekonstrukce stropů a osvětlení v celém prostoru budoucího očkovacího centra,“ nastínil krajský koordinátor pro očkování proti covidu-19 a generální ředitel společnosti Krajská zdravotní Aleš Chodacki. „V pondělí se začne s úpravami parkovací plochy pro očkované osoby,“ doplnil. Celkové náklady odhaduje na 2,5 milionu korun.

Centrum má spustit provoz na začátku dubna. „Pro náš okres by to znamenalo až tisíc očkovaných denně,“ předeslal primátor Marek Hrabáč. Ten stojí i v čele krizového štábu, který se schází, aby dával do souladu informace a případné kroky spojené s epidemickou krizí.

Krajský koordinátor však zatím neslibuje konkrétní počty oočkovaných. „V tento moment nechceme o počtech spekulovat. Opakovaně říkáme, že naším cílem je očkovat co nejvíce,“ poznamenal Chodacki. „Ale v centru se budou nacházet tři ordinace a my jsme toho názoru, že by neměl být problém naočkovat dvacet pacientů za hodinu,“ doplnil.

Očkování bude v rukách zdravotníků chomutovské nemocnice, ale řeší se i spolupráce se zdravotníky a lékaři z ambulantního sektoru.

Další velkokapacitní očkovací centra vznikají v rámci Ústeckého kraje také v Ústí nad Labem, Mostě, Litoměřicích a Rumburku. Zájemci o očkování v centrech se evidují v národním rezervačním systému.

V okrese Chomutov bylo do čtvrtečního dne potvrzeno celkem 10 614 případů nákazy koronavirem, aktuálně je nemocných 1244 lidí.

„V chomutovské nemocnici je momentálně s covidem-19 hospitalizováno 73 pacientů, z toho jedenáct vyžaduje intenzivní péči a pět z nich pak umělou plicní ventilaci,“ uvedl primář Michal Zeman na úterním jednání krizového štábu v Chomutově. „Pacienti, jejichž zdravotní stav to umožňuje, jsou propouštěni do domácího ošetřování,“ doplnil.

Stovka denně

V okrese Chomutov je denně pozitivně testováno kolem sta lidí a podle sdělení štábu z výsledků vyplývá, že v našem okrese nepřevažuje britská mutace. Hygienici se v uplynulých dnech zabývali prvním případem takzvané jihoafrické mutace koronaviru, kterou si měla přivézt Chomutovanka ze Zanzibaru. Toto podezření ale vyvrátily výsledky sekvenace v Národní referenční laboratoři.