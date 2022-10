„Lézt do toho lesíka by nás nenapadlo. Nic nenaznačuje, že by tam bylo něco zajímavého,“ uvedl tatínek od rodiny, která obdivovala Kamenná slunce, ale neměla o zhruba 8 metrů vysoké peci ani tušení. Hlava rodiny vzápětí zavelela k „objevitelské“ výpravě.