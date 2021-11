Měla hodně vysoké horečky, velmi špatně se jí dýchalo. „Bývalý manžel mě proto odvezl do nemocnice a tam zjistili, že mám koronavirus,“ popisuje svůj příjezd do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Iveta Charvátová z Valtířova u Velkého Března. Na „covidáriu“ na infekčním oddělení ji navíc diagnostikovali oboustranný zápal plic způsobený právě koronavirem. Už je tam na izolaci týden, teď už se jí daří lépe, i když pořád je napojená na kyslík. „Nejsem očkovaná,“ přiznává. „Ale po téhle zkušenosti se stoprocentně nechám,“ dodává rychle.

V nemocnici skončila Iveta Charvátová společně se synem. Ten má sice lehčí průběh, horečku měl ale také a kvůli dalším zdravotním obtížím ho lékaři raději sledovali. Pracuje u telekomunikační společnosti a kde se nakazila, netuší. „Nestojí to za to, takhle trpět,“ lapá ještě i nyní chvilkami po dechu. „Určitě se dám očkovat. Nejsem nedůvěřivý člověk, ale pořád jsem nevěděla, co si o tom myslet. Měla jsem obavy z toho, že je to nová a nevyzkoušená věc. Už jsme byli domluvené s kolegyní, že výhledově půjdeme, ale skolilo mě to dříve,“ pokračuje.

Překvapilo ji, jak ji covid-19 tvrdě zasáhl. V nemocnici ji museli napojit na kyslík, dostala i další podpůrnou léčbu. „Dost špatně se mi dýchalo a měla jsem opravdu vysoké horečky. A ty neustupovaly. Bylo mi opravdu dost špatně,“ popisuje stav předtím, než putovala do ústecké nemocnice.

Chválí tamní lékaře, sestry, veškerý personál. „Je tu skvělá péče,“ říká. A ještě jednou dodává. „Až budu moci, po ochranné lhůtě, nechám se určitě hned očkovat. Ty průběhy pak nejsou tak hrozné, tak určitě půjdu,“ je přesvědčená Iveta Charvátová.

Má štěstí, z koronaviru se dostane, očkování stihne. V nemocnici je ale také řada pacientů, kteří už to bohužel, i kdyby chtěli, nestihnou… Mají hodně těžký průběh a bohužel se všechny pacienty, přes veškerou snahu, nepodaří zachránit. O několik zdí dál leží například člověk ve velmi špatném stavu. Má rodinu, jeho vyhlídky jsou velmi, velmi nejisté… A takových v covidáriích opět přibývá, rychle znovu stoupají také počty mrtvých.

„Za ten rok či rok a půl jsme se hodně posunuli v léčbě. Máme jasné a osvědčené postupy, víme, které léky kdy podávat. Máme léky, které o třetinu sníží riziko smrti. To je skvělé číslo. Léky proti srážení krve, kortikoidy, máme remdesivir a další nové léky, které pomáhají lidem v těch nejtěžších stavech. Máme monoklonální protilátky, které pomáhají lidem na začátku nemoci, když jsou rizikoví. Je už poměrně velká paleta možností léčby, lékaři už to znají. Přesto je potřeba říct, že i s tímto velikým pokrokem v léčbě stále budou někteří lidé umírat. Stále je to číslo docela hrozivé, 1,7 % z prokazatelně nakažených,“ uvedl primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

I po prodělání koronaviru a pobytu v nemocnici je stále řada lidí, kteří očkování nevěří a odmítají ho. Řadu takových zkušeností s některými pacienty mají i na ústeckém infekčním oddělení. Tvrdí, že vakcína je neprověřená, nejsou známé její dlouhodobé účinky, nechrání dostatečně, argumentují tím, že i s vakcínou končí lidé v nemocnicích.

„Moc prosíme všechny, kteří mohou sebemenším způsobem přispět svým chováním, aby zemřelých bylo co nejméně, aby se chovali zodpovědně,“ přeje si Pavel Dlouhý a dodává: „Očkování je jediné dlouhodobé řešení covidové krize,” je přesvědčený. „Řada pacientů se k nám bohužel dostává zbytečně. Kdyby se nechali naočkovat, je velká pravděpodobnost, že by nemuseli u nás být, neměli by těžký průběh. V té intenzivní péči, v těch těžkých stavech a na ventilátorech, naprosto převažují neočkovaní. Pokud jsou to očkovaní, tak jsou to opravdu staří lidé, jinak nemocní, dominantně senioři ve vysokém věku, kteří nestihli tu třetí dávku, už se jim snížila účinnost očkování,“ pokračuje Dlouhý.

A co říká na tvrzení některých odpůrců vakcín proti koronaviru, že v nemocnicích končí i očkovaní? „Očkování funguje. Je to velmi významná zbraň v boji s koronavirem. Ano, i někteří očkovaní končí v nemocnicích. Jde ale v drtivé většině, téměř výhradně, o starší pacienty, kteří byli očkovaní nejdříve. A stejně jako u jiných očkování, také očkování proti koronaviru u starších lidí rychleji ztrácí účinnost, s věkem se rychleji ztrácí imunita. Často mají tito pacienti také další nemoci. Očkování v různých věkových skupinách chrání třikrát, pětkrát, desetkrát více před nemocnicí oproti těm, kteří jsou neočkovaní. A hlavně chrání před těmi závažnými průběhy,“ dodal Dlouhý.

Také na ústeckém infekčním oddělení leží pacient, který má dvě dávky očkování. Přesto je nyní napojený na kyslíku. Je starší. Má mnoho dalších závažných nemocí, na třetí, posilující dávku nešel, bál se. „Jsem dvakrát očkovaný, ale třetí dávku nemám. Nestihl jsem ji. Kdybych měl třetí dávku, tak jsem to možná nedostal," myslí si nyní Jiří Davídek z Ústí nad Labem.

„Po druhé dávce mi bylo zle, bál jsem se, že mi bude i po třetí. Tak jsem na ní nešel,“ lituje nyní. „Netuším, kde jsem to mohl dostat. Až budu moct, půjdu na posilující dávku. Asi by mě to ochránilo, očkování je dobré,“ dodal hlasem oslabeným bojem s těžkou nemocí.