„Zasáhli nás. Bylo to hodně blízko. Dopadla na nás chemická dělostřelecká munice. Prosím, prosím… Pomozte mi,” naříká zraněný voják, kterého právě přivezli ke zdravotníkům. Všude je krev, zranění vypadají ošklivě, výbuch vojáky hodně potrhal. Naříkají i jeho kamarádi, někteří jsou zmatení, další bojují o život. „Amputace obou končetin u kolen,“ konstatuje zdravotník ve speciálním skafandru. V něm pracují všichni. Vojáci totiž byli zasaženi neznámou chemickou látkou. Vše je bleskové. Základní ošetření, určení diagnozy, třídění pacientů, ale také důkladná dekontaminace, stabilizace, další lékařské zákroky i transport do polní nemocnice. Tam už muže berou na operační sál… Takový a podobné scénáře se už několik dní odehrávají v Tisé na Ústecku. Naštěstí jen jako. Cvičí tam totiž společně vojenští chemici a zdravotníci z několika zemí NATO.

„Během cvičení se simulují různé incidenty, kde jsou zranění postižení nějakou chemickou nebo nebezpečnou biologickou látkou. Trénujeme hlavně sladění práce chemiků a zdravotníků,“ popsal mluvčí 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce Petr Šabaka.

Ve výcvikovém vojenském prostoru v Tisé u Ústí nad Labem dva týdny trénují společné postupy zdravotníci a chemici nejen z české armády, ale také spojenci z NATO. Některé země také vyslaly na cvičení pozorovatele. Z aliančních jednotek jsou k vidění zástupci Belgie, Kanady, Německa, Dánska, Francie, Velké Británie, Řecka, Maďarska, Irska, Nizozemska, Spojených států amerických a partnerského Švédska.

Ale zpět na „bojiště“. Situace je tam vypjatá, co nejvíce se tam snaží simulovat reálné prostředí. Ať už válečné nebo po teroristickém útoku. Lékaři, zdravotníci i experti přes chemii mezi sebou v rychlosti komunikují, všichni jsou ve speciálních protichemických oblecích. Z nákladního auta nakonec vyskládají celkem šest lidí. Kromě muže, který přišel o obě nohy, ošetřují další amputaci ruky, vnitřní zranění, někteří vojáci nejsou při vědomí. Naopak další dva jsou velmi zmatení, jsou v šoku, snaží se utíkat, stěžují ostatním práci. Ale i s tím si zasahující poradí. Po základním ošetření a roztřídění míří pacienti do speciálních stanů, kde se měří radiace, dělají další testy, probíhá tam důkladná dekontaminace. Všichni si tady uvědomují, že možnost použití zbraní hromadného ničení je reálná.

Za Česko se cvičení účastní zdravotníci z polních nemocnic a Centra biologické ochrany Těchonín, příslušníci Agentury vojenského zdravotnictví a vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. „Hlavním zaměřením všech tréninkových situací je evakuace zraněných z prostoru incidentu, radiační a chemický průzkum, roztřídění raněných podle priority, dekontaminace osob i techniky a následné ošetření v terénu i v polní nemocnici,“ popisuje velitel cvičení podplukovník Radek Tomáš.

Případné chybičky se tady od začátku do konce simulace hledají, aby se z nich vojáci poučili a neudělali je pak při reálném zásahu. Je ale patrné, že všichni jsou tady obrovští profesionálové. Vše jde „od ruky“, všichni přesně vědí, co a kdy dělat. Mezitím, co velitel popisuje hlavní záměry cvičení, jsou už ranění odváženi do mobilní polní nemocnice. Tam už se o ně postarají chirurgové a další specialisté.

A právě do malé polní nemocnice se přesouváme při další simulaci. Ve speciálním plastovém boxu tam přiváží 36letého muže, který přišel do styku s municí, u které je možnost, že byla kontaminovaná morem. Muž vykazuje známky intoxikace nebezpečnou biologickou látkou. Už si ho ale přebírá tým, opět v neprodyšných skafandrech, který ho odnáší na speciálně připravený „pokoj“. Následují opět vyšetření, určení diagnozy, podání léků.

Náročné cvičení pořádně prověří všechny. Nedlouho po „pacientovi s morem“ se vojáci vydávají na průzkum chemické laboratoře, která je kontaminovaná, pomáhá jim tam robot. Následují pak další a další situace, s kterými se vojáci mohou setkat.

Naposledy podobné velké mezinárodní cvičení proběhlo v roce 2016 také v Tisé. Pak zasáhl koronavirus. Nyní ho opět pořádá česká armáda, na Ústecku začalo 13. června a končí v pátek 24. června. Zájem o něj mezi aliančními spojenci byl obrovský.