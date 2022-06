Dvojice záchranářů běží k nehodě dvou aut, která se odehrála na lesní cestě. Cestou je ale překvapí křik z lesa. Nedaleko se totiž při práci vážně zranil dřevorubec, jeho kolega hlasitě volá o pomoc. „Prosím, pomozte mu. Od rána mu nebylo dobře, říkal jsem mu, ať se na to dneska vykašle. Nějak mu to vyklouzlo a pořezal se, nemluví, nehýbe se, asi je v bezvědomí,“ chrlí na ně.

Záchranáři začnou okamžitě jednat. Zjistí rozsah zranění, z nohy muž ošklivě krvácí. Zaujme je ale i informace, že muži bylo špatně už od rána. Doptají se a zjišťují, že je zraněný navíc diabetik a má problémy s tlakem. Okamžitě ho vyšetří, určí další postup, zajistí dýchání, pořezaného stabilizují, spojí se s lékařem, dají mu utišující léky, zaškrtí krvácení, rychle provedou základní ošetření rány.

V tom se pořezaný dřevorubec probudí a dezorientovaný začne naříkat, občas i nadávat. „Dělej, zašij mi to. To bolí jako sviňa. Prosím, zašij mi to,“ křičí. Začne se třást. Figuranti hrají zraněné i další účastníky skvěle, stejně jako v reálu je vidět strach, zmatek, slyšet je naříkání, prosby, ale někdy i nadávky. Pořezaného muže zasahující záchranáři rychle uklidňují, zahřejí. Řešit musí záchranáři třeba i dotírajícího kolegu nebo dopravu těžkého muže do vzdálené sanitky. Vše musí být svižné a rychlé.

Posádka ze Žatce i pod velkým tlakem uspěla na výbornou. „Úžasná zkušenost. V reálu se to pak může hodit,“ hodnotí výkon svůj a parťáka Michaela Hričovinyová.

V Ostrově u Tisé na Ústecku se letos setkalo 14 posádek z celého Ústeckého kraje. Na cvičení se podílí také policie, hasiči nebo horská služba. „Posádky musí řešit těžké úkoly v terénu. Různé vážné úrazy, kombinované navíc ještě například s vážným onemocněním nebo jinými komplikacemi. Na to musí při stanovování diagnozy přijít. Jsou pro ně připraveny různé nečekané situace vycházející z reálných zásahů z minulosti. Navíc je na ně vytvářen neustále tlak, musí prokázat, že umí pracovat ve stresu,“ popisuje náročné cvičení mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

Letos se konal již sedmý ročník Rallye Ostrov. Klání posádek z celého regionu se vrátilo po dvouroční covidové pauze. „Jsme moc rádi, že jsme opět mohli cvičení realizovat. Prověřuje připravenost záchranářů nejen při plnění náročných úkolů z urgentní medicíny, ale také musí ukázat svou psychickou odolnost a fyzickou zdatnost,“ pokračuje Voleník.

K jednomu zraněnému se musí záchranáři přepravit po laně z jedné skalní věže na druhou, navíc pak slaňují. O kus dál řeší resuscitaci miminka. „Že ho zachráníte, nenechte ho umřít,“ pláče u stanoviště „otec“ dítěte. I s tím si poradí.

U nedalekého rybníku narazí záchranáři na potápěče. Dostal pod vodou mrtvici, nejdříve to ale není patrné. Prvotní indicie ukazují na problémy spojené s příliš rychlým vynořením. Doptáním u dalšího potápěče a díky dalším indiciím ale musí týmy poznat, že se jedná právě o mrtvici. Hraje se o čas. Důležité je muže poslat do specializovaného centra, kde mu nejlépe pomohou. Daří se to, posádka, která tu právě zasahuje, to poznala poměrně rychle, muž už může směřovat do nemocnice.

Na dalším stanovišti havarovala sanitka. Do zadního prostoru, kde je vážně zraněná záchranářka a převážený pacient se nelze dostat. Okolo pobíhá zmatený řidič. „Zabil jsem jí, ani tam nechoďte,“ naříká. Zasahující záchranáři ale neváhají a navigují převáženého pacienta přes pootevřené okénko uvnitř vozu, daří se tak zastavit velké krvácení jejich kolegyně. Za chvilku přijíždí hasiči a podaří se jim otevřít zadní část vozu. Záchranáři tak rychle dokončují svoji práci, určí diagnozu, zajistí základní funkce a rychle převáží zraněné. Další úspěšně splněný úkol. Celkem záchranáře prověřilo 11 stanovišť.

„Cvičení prověřuje znalosti a dovednosti, které pak záchranáři aplikují při reálných výjezdech. Jeho cílem je připravit je i na velmi obtížné a stresové situace. Nacvičí si to, co pak v reálu použijí. Každý úkol je hodnocen, jsou upozorněni na případné chyby. Z chyb se pak musí poučit, aby je neudělali při reálném zásahu,“ dodal Prokop Voleník.