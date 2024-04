Dálnice do Německa stála kvůli nehodě, řidiči to brali přes Teplice na Cínovec

Dopravní komplikace potkaly ráno v pondělí 15. dubna řidiče jedoucí do Německa po dálnici D8. Kvůli nehodě několika vozidel mezi hranicí a hraniční kontrolou na A17 na Am Heidenholz v Německu byla totiž uzavřena dálnice ve směru na Německo. Kolony stály už z Česka. Řidiči mířili přes Teplice na Cínovec, v Trnovanech na příjezdu do města proto byla hustá doprava.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech